Le Milan AC prêt à fondre sur Ceballos (Real Madrid) ?

Désirant quitter le Real Madrid depuis le retour de Zinedine Zidane sur le banc, Dani Ceballos ne manque pas de prétendants. Celui qui participe actuellement à l’Euro Espoir est suivi par le Milan AC.

Ceballos, c’est 40 millions

Entre Dani Ceballos et Zinedine Zidane ce n’est pas l’amour fou. Lors du premier passage du technicien français, le jeune milieu espagnol n’avait pas vraiment eu sa chance et pensait enfin avoir pris son envol au Real Madrid sous les ordres de Julen Lopetegui et Santiago Solari. Oui mais voilà « Zizou » est revenu et le cauchemar semble se répéter pour l’ancien du Betis Séville. Selon AS,ce à quoi Ceballos aurait répondu. « Aucun problème coach. Je ne voulais pas non plus continuer à travailler avec vous. » Ambiance…Face à cette situation, de nombreux clubs (Tottenham, Lyon) ont été associés à celui qui dispute actuellement l’Euro Espoirs avec la Rojita. Rien de bien formel à la différence du Milan AC qui cherche des jeunes joueurs à fort potentiel. La Gazzetta dello Sport annonce en effet que Paolo Maldini, nouveau directeur sportif, s’est rendu à Madrid pour discuter du milieu de 22 ans. Le Real Madrid est ouvert à la discussion mais la valeur de Ceballos est estimée à 40 millions d’euros pour un départ.Si à l’origine un prêt est exclu dans la capitale espagnole, le quotidien transalpin affirme qu’un prêt avec obligation d’achat en cas de qualification pour la Ligue des Champions 2020-2021 pourrait faire changer la donner. En tout cas, s’il continue son Euro comme il l’a commencé, Dani Ceballos ne va pas rester bien longtemps sur le carreau.