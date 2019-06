Le Milan AC finalise Theo Hernandez (Real Madrid)

Contre les Etats-Unis, les Bleues sont condamnées à un grand exploit. Mais rien n'est impossible, et voilà pourquoi.

Les Etats-Unis ont des failles

Corinne Diacre prépare un plan

Diani ou Cascarino : les Bleues ont un facteur X

Le public du Parc comme atout majeur

C’est évidemment la condition sine qua none pour réaliser un exploit de la sorte. Sans leurs cadres à leur meilleur niveau, les Bleues ne pourront pas espérer grand-chose vendredi. Jusqu’ici, Amandine Henry n’a pas déçu, même si elle a parfois manqué de régularité au sein même des rencontres. En revanche, Wendie Renard n’a pas toujours été rassurante, Gaëtane Thiney est trop peu influente et Eugénie Le Sommer s’est très peu montrée depuis son but contre la Corée du Sud (4-0). Sarah Bouhaddi, de son côté, a dégagé beaucoup de sérénité contre le Brésil (2-1 ap). Contre Alex Morgan et sa troupe, les joueuses de Corinne Diacre n’auront pas le droit à l’erreur. Et cela commencera par des performances individuelles de qualité.« On ne va pas dévoiler nos intentions. L’idée, ce sera surtout de les surprendre. Mais on va mettre quelque chose en place ». Voilà de quoi les journalistes ont dû se contenter lors de la conférence de presse d’avant-match de Corinne Diacre jeudi. De pas grand-chose. Mais aussi, peut-être, d’un indice. Contre le Brésil, la sélectionneure des Bleues avait décidé de laisser Thiney sur le banc, en faisant confiance à Kadidiatou Diani et Viviane Asseyi. Prépare-t-elle une nouvelle surprise ? Cela semble indispensable. Pas forcément dans le onze de départ, d’ailleurs. Surprendre par le plan de jeu ou les intentions est aussi une solution à envisager face à une équipe qui attaque très fort ses matchs et qui a pour habitude de dominer.Face au Brésil, Diani a donné raison à Diacre de l’avoir lancée d’entrée. L’attaquante du PSG s’est promenée dans son couloir droit et a offert l’ouverture du score à Valérie Gauvin. Face aux USA, les Tricolores auront besoin de ce brin de folie que ne peuvent apporter Le Sommer, Gauvin ou Thiney. Attendue comme une révélation de ce Mondial, Delphine Cascarino a rendu des copies moyennes jusqu’ici et pourrait avoir un rôle crucial à jouer en sortie de banc. Diani serait bien inspirée de rééditer la même performance que face à Marta et les siennes, avec encore plus de justesse dans le dernier geste. Jusqu’ici, les Bleues se sont beaucoup appuyées sur les coups de pied arrêtés pour faire la différence (cinq buts sur neuf). Face à une défense américaine fébrile contre l’Espagne, les individualités seront attendues au tournant.La ferveur du P arc des Princes lors du match d’ouverture entre les Bleues et la Corée du Sud (4-0) avait surpris son monde. Les principales intéressées les premières. Par la suite, les publics de Nice, de Rennes et du Havre se sont montrés au niveau et ont représenté une vraie force supplémentaire pour les coéquipières d’Amandine Henry. Jusqu’ici, les Etats-Unis ont parcouru des stades acquis à leur cause dans la majorité des cas, comme contre l’Espagne. Vendredi, le Parc devra de nouveau se vêtir de son costume des grands soirs. Pour que le bruit se transforme en poids côté américain, et en surplus de motivation côté français. Pour que les Bleues prennent la route de Lyon, et les Américaines celle des airs.