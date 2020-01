Le message de Kylian Mbappé (PSG) : « On joue à 11, pas à 4 »

Lionel Messi: "I don’t remember who the toughest man marker I've ever faced is, truly. The one from Girona (Pablo Maffeo), maybe. That was exaggerated." [@DAZN_ES via @City_Xtra] pic.twitter.com/lJtNbByB9A — barcacentre (@barcacentre) January 15, 2020

"Le marquage individuel ne me dérange pas - vous savez qu'il y aura des matchs difficiles et il peut être étrange d'avoir toujours quelqu'un autour de vous", a indiqué l'attaquant du FC Barcelone dans l'émission La Liga sur DAZN. "En vérité, cela ne m'est pas arrivé si souvent. Cela ne me dérange pas, mais c'est étrange." Messi a désigné l'arrière droit espagnolcomme son adversaire le plus dur. "Le gars de Gérone [Pablo Maffeo]", a expliqué la Pulga. "C'était intense!" "Je n'ai jamais été le gars qui se plaint. Je pense que les contacts physiques et les coups font partie du jeu", a-t-il ajouté. "Je m'énerve davantage quand je joue mal et je me fâche un peu plus. Mais si je [joue mal], ce n'est pas un problème, cela fait partie du jeu et je ne le prends pas personnellement." A lire aussi >> FC Barcelone : Ronaldo manque à Messi