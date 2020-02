Le mercato de la Premier League se terminera de nouveau le 1er septembre

Lors de ses deux premiers matchs de Ligue 1 sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi a été décisif : un but face à Toulouse (3-0) et un autre à Nice (2-1). Mais mercredi, la belle série s’est arrêtée. Face à Amiens dans le cadre de la 23journée du championnat, le néo lyonnais a été mis en difficulté par son compatriote, défenseur amiénois Aurélien Chedjou. Résultat, pas de but pour le joueur prêté par Villarreal. Ni pour Lyon d’ailleurs. Les deux clubs ayant fait jeu égal (0-0).« On avait la mainmise sur le match, mais après je pense qu’on n’a pas été assez tranchants », regrette Karl Toko Ekambi. « On a manqué de créativité et de justesse dans les derniers mètres, dit-il encore. On n’a pas été tranchants et voilà. On ne peut pas revenir en arrière. Il va falloir faire mieux lors des prochains matchs ». L’attaquant camerounais fait partie des joueurs retenus pour défendre les couleurs de Lyon, lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce sera le 26 février et le 17 mars, contre la Juventus de Cristiano Ronaldo.