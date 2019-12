Le match amical CA-Verona aura-t-il lieu ?

Malgré le retour à la compétition de Paul Pogba, Manchester United a de nouveau fauté en Premier League ce dimanche. Les Red Devils se sont inclinés sur le terrain de la lanterne rouge.

Manchester United trahit par sa défense

Rien ne va plus à Manchester. Cette fois, il n’y a plus de doute possible. Ce dimanche,. Un adversaire qui n’avait, en sus, remporté qu’un seul de ses dix-sept premiers matches de championnat. Cette énième contre-performance, qui survient avant la période cruciale de Boxing Day, risque de faire très mal car elle ramène les Red Devils à leurs doutes, alors qu’on le croyait en plein redressement.Si séduisant face à Manchester City il y a deux semaines, United a cette fois livré un rendement calamiteux. Comme à son habitude face aux équipes de seconde partie de tableau. Devant, Rashford et ses coéquipiers se sont montrés inoffensifs, avec notamment une première période complètement soporifique. Seul Jesse Lingard est parvenu à se créer une tentative digne de ce nom avant la pause (34e). Et en seconde mi-temps,De retour à la compétition après trois mois d’absence, le Français avait mis à contribution Ben Foster d’une frappe enroulée (83e) avant de lancer le jeune Mason Greenwood (85e). Mais ce fut sans résultat notable, tout comme la dernière tentative de Rashford (90e).Si Man United s’est réveillé vers la fin, c’est parce qu’il en a été forcé suite à deux buts encaissés en l’espace de cinq minutes (50e et 54e). Deux réalisations consécutives à de criantes erreurs. La première a été commise par David De Gea, incroyablement fébrile sur une frappe d’Ismaila Sarr qui paraissait pourtant anodine. Et la seconde émane d’Aaron Wan Bissaka. Le jeune latéral droit a fauché un opposant dans sa propre surface, provoquant un pénalty. Troy Deeney s’est chargé de transformer victorieusement la sentence. Cette saison, dans son antre de Vicarage Road, Watford n’avait encore jamais mené à la marque. Face à MU, les Londoniens ont non seulement brisé cette série noire, mais ils ont même réussi à breaker et préserver les deux buts d'avance jusqu'au bout. Le crédit leur revient, mais difficile de ne pas y voir une énième preuve criante des carences mancuniennes cette saison.