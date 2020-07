Le Maroc reprend sous haute surveillance

La 38eme et dernière journée de Premier League a vu Manchester United dominer Leicester dans un duel direct pour la Ligue des Champions. Les Red Devils et Chelsea accompagneront Liverpool et Manchester City la saison prochaine dans l'élite européenne.

Malheur au vaincu

Gaz à tous les étages

PREMIER LEAGUE / 38EME JOURNEE

Dimanche 26 juillet 2020

Si Liverpool était déjà champion et Norwich relégué, les enjeux ne manquaient pas pour cette dernière journée de Premier League. L'enjeu principal concernait la course à la Ligue des Champions. Manchester City blanchi par le TAS, il ne restait que deux billets à prendre pour la C1 et trois candidats. Le "match aux 100 millions de livres" entre Leicester et Manchester United était donc déterminant, sachant que Leicester devait gagner alors que les Red Devils n'avaient besoin que d'un nul. Les hommes de Solskjaer ont ouvert le score sur un penalty de Fernandes, le spécialiste de l'exercice. United s'imposait finalement 2-0 grâce à un but signé Lingard en toute fin de partie.Chelsea, de son côté, n'avait besoin que d'un nul pour assurer son bonheur. Les hommes de Frank Lampard défiaient Wolverhampton, une équipe également en quête d'une place européenne. Les Wolves, détenteurs de la sixième et dernière place qualificative pour la Ligue Europa avant cette ultime levée, devaient absolument l'emporter pour ne pas se faire surprendre. Mais Chelsea a pris les trois points grâce notamment à un nouveau but d'Olivier Giroud et jouera la Ligue des Champions la saison prochaine (2-0). Tottenham, à l'affût, se déplaçait à Crystal Palace et a ouvert le score au quart d'heure de jeu grâce au 18eme but de la saison d'Harry Kane. Schlupp a égalisé par la suite, mais les Spurs restaient sixièmes devant les Wolves à la différence de buts. José Mourinho peut donc souffler, Tottenham sera bien en Ligue Europa.Concernant le maintien, la lutte concernait Bournemouth, Watford et Aston Villa. Les Cherries devaient espérer un miracle, avec une large victoire à Everton et deux défaites de ses concurrents. Un miracle qui ne s'est pas produit, malgré un succès chez les Toffees sur le score de 3-1. L'autre bataille à distance se livrait entre les Villans et les Hornets, séparés par une petite réalisation à la différence de buts. Les premiers se déplaçaient à West Ham où ils ont fait match nul face aux Hammers (1-1), tandis que les seconds se rendaient à l'Emirates pour y affronter Arsenal. Les Gunners se sont imposés au terme d'un match complètement fou (3-2). Résultat des courses ? Aston Villa est maintenu, au contraire de Bournemouth et Watford.- Wolverhampton : 2-0Leicester -: 0-2Crystal Palace - Tottenham : 1-1West Ham - Aston Villa : 1-1Newcastle -: 1-3- Norwich City : 5-0Everton -: 1-3- Watford : 3-2- Sheffield Utd : 3-1Burnley - Brighton : 2-2