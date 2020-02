Le Maroc remporte la CAN de Futsal pour la deuxième fois consécutive

Lille compte virtuellement le même nombre de points que Rennes, après son succès autoritaire vendredi soir à Angers (0-2, 24eme journée de Ligue 1).



C'est la pause au Stade Raymond Kopa !

Angers sans idées

Lille a remporté la première rencontre de cette 24ème journée de Ligue 1, ce vendredi soir à Angers. L'opposition angevine, très faible, leur a considérablement facilité la tâche. Les buts lillois ont été inscrits par Victor Osimhen (14ème) et Renato Sanches (75ème). Ce troisième succès de suite en Ligue 1 pour les hommes de Christophe Galtier leur permet de mettre la pression sur le troisième, le Stade Rennais. Angers, 13ème, se rapproche dangereusement de la zone rouge, avec ce troisième revers consécutif en championnat.​Ce soir,. Renato Sanches déclenchait une première alerte avec un coup franc enroulé, passé de peu à côté (5ème). La seconde sera la bonne : lancé à la limite du hors-jeu, Victor Osimhen a pris la défense adverse et de vitesse et a lobé Ludovic Butelle d'un beau plat du pied droit, sorti trop tard (0-1, 14ème minute). Un but refusé dans un premier temps par Benoît Bastien pour un hors-jeu, mais validé par la VAR. 12ème but de la saison pour l'international nigérian et 5ème meilleur buteur de la Ligue 1 donc, en 23 matchs. Ce coup du sort va véritablement mettre les hommes de Stéphane Moulin à terre, qui n'auront pas cadré un seul tir en première période, malgré des tentatives d'Alioui (20ème), Manceau (31ème) et Mangani (38ème). Osimhen aurait même pu plier la rencontre plus tôt, sans une belle parade de Butelle (18ème).​Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Sada Thioub n'étaient pas plus inspirés. C'est même Loïc Rémy qui manquait sa reprise du droit à l'entrée de la surface, servi par Jonathan Bamba (52ème). Malgré un double changement à la 57ème (Stéphane Bahoken pour Rachid Alioui, Mathias Pereira Lage pour Thomas Mangani), c'est à nouveau Osimhen qui inquiétait Butelle sur corner, avec une reprise de la tête à 1 mètre du but de l'ancien gardien du FC Metz (58ème). Le corner était signé Renato Sanches, qui confirmera son importance grandissante dans le collectif nordiste quelques minutes plus tard : sur un contre éclair à gauche, laissé libre par Vincent Manceau, le Portugais fixait Mateo Pavlovic et ajustait Ludovic Butelle d'une frappe limpide à ras de terre (0-2, 75ème). Son deuxième but en Ligue 1 cette saison. Le tardif premier tir cadré angevin n'y fera rien (Santamaria, 88ème minute) :(les Bretons ne sont troisièmes qu'à la différence de buts, +7 contre +4). Avec cette 3ème défaite d'affilée en Ligue 1, les Angevins se rapprochent dangereusement du barragiste dijonnais : avec 30 points, ils sont à la merci de Brest et de Metz, qui jouent demain soir (respectivement contre Rennes et Bordeaux, à 20h), et des Verts stéphanois, qui se déplacent dimanche à Montpellier (15h).