Le LOSC officialise Yusuf Yazici (Trabzonspor) jusqu’en 2024

Lille a annoncé ce mardi la signature de Yusuf Yazici pour les cinq prochaines saisons. Recruté pour 17,5 millions d'euros (+50% des droits d'Edgar Ié), le milieu offensif turc devient la recrue la plus chère de l'histoire du LOSC.



Yazici était courtisé par la Lazio Rome

Le dossier a traîné en longueur. Mais il a fini par trouver une issue favorable. Après des semaines de tractations, et comme annoncé par Mercato365, Lille a officialisé ce mardi l’arrivée de Yusuf Yazici. Le milieu offensif international turc (22 ans, 14 sélections) a paraphé un contrat de cinq ans en faveur du LOSC, soit jusqu’en 2024. Il est transféré pour 17,5 millions d’euros, plus 50% des droits d’Edgar Ié, en provenance de Trabzonspor, ce qui en fait la recrue la plus chère de l’histoire du club nordiste. « La signature de Yusuf est une grande satisfaction pour le LOSC, a souligné Marc Ingla, le vice-président des Dogues. C’est une opération importante pour le club, mais Yusuf est également un joueur majeur, déjà très apprécié et réputé dans son pays malgré son jeune âge. Il était un leader à Trabzonspor et est un membre à part entière de l’équipe nationale.Auteur de 20 buts et 15 passes décisives en 87 apparitions dans le championnat turc, Yazici aura pour difficile mission de pallier le départ de Nicolas Pépé vers Arsenal et de le remplacer dans le rôle du détonateur dans le secteur offensif du LOSC. Notamment courtisé par la Lazio Rome, ce qui a fait monter les enchères, il est déjà la 12eme recrue estivale des Dogues, qui ont comblé numériquement tous les départs de titulaires enregistrés cet été.