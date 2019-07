Le LOSC débute bien son séjour au Portugal

SEMEDO, UN DOSSIER TROP COMPLIQUÉ ?

Le PSG intensifie les contacts avec le clan de Youcef Atalhttps://t.co/KhHRsXFESe — Foot Mercato (@footmercato) 19 juillet 2019

ATAL EN PRIORITÉ, LALA EN PLAN B ?

Après avoir bouclé la venue d’Abdou Diallo dans l’axe,. Le recrutement de l’ancien joueur de Dortmund amène à un constat, Thomas Tuchel semble déterminé à passer pour de bon à une défense à trois. Le profil du joueur recherché par Paris semble donc tout trouvé : un défenseur capable de dévorer les espaces et d’apporter offensivement. Si Daniel Alves semblait posséder les qualités précédemment citées, l’international brésilien a fait ses valises. Dans l’effectif actuel, il reste deux latéraux sur le côté droit : Thomas Meunier et Colin Dagba. Le deuxième est considéré comme un espoir et aura encore du temps de jeu, sans pour autant être le titulaire du poste. Le premier possède un contrat qui court jusqu’en 2020, et même si une prolongation a été évoquée il y a quelques jours, le Belge n’a encore rien reçu.D’après Le Parisien, plusieurs profils se dégagent parmi les recrues potentielles du PSG au poste de latéral droit.. Pourquoi ? Parce qu’elle sera sans doute liée à un éventuel retour de Neymar à Barcelone. Au rayon des autres cibles parisiennes, il faut regarder en Ligue 1.Le Niçois a impressionné son monde pour sa première saison dans le championnat de France, et a confirmé ses bonnes dispositions lors de la CAN 2019 avec l’Algérie.Atal s’est malheureusement blessé à la clavicule gauche et manquera les premières semaines de championnat. Il n’en demeure pas moins qu’il est à ce jour celui qui se rapproche le plus de l’unanimité auprès des dirigeants parisiens, puisque même Thomas Tuchel l’a couché sur sa short-list, écrit Le Parisien. L’OGC Nice n’est officiellement pas vendeur, et ne cédera que devant une grosse offre pour son international algérien.. Auteur d’une grosse saison avec Strasbourg, l’ancien Lensois était promis à un départ, mais sa situation semble aujourd’hui bloquée. A Paris, son profil plait car il présente l’avantage d’être bien moins cher que les autres joueurs suivis et d’avoir des références dans une défense à cinq. Mais son manque d’expérience au très haut-niveau pourrait être rédhibitoire.