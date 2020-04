Le jour où Jürgen Klopp a refusé de recruter Sadio Mané

Souvent, le vrai semble faux, et le faux semble vrai. Les apparences trompent, tenez-en compte. Et Jürgen Klopp peut le confirmer.Le technicien allemand a envisagé de recruter le Lion de la Terange au Borussia Dortmund mais a décidé d’abandonner son transfert en raison de son apparence."C'était un tout jeune homme assis-là, sa casquette de travers et déjà avec cette ligne blonde qu'il possède encore aujourd'hui. Il ressemblait à un rappeur qui débute. Je me suis dit que je n'avais pas le temps pour ça. Mon équipe était plutôt pas mal à ce moment et j'avais besoin de quelqu'un pour être remplaçant et que je pourrais aider à développer… Je dirais que j'ai plutôt un bon feeling avec les gens mais là j'avais faux. J'ai continué de suivre sa carrière et il a eu du succès à Salzbourg. A Southampton, il a simplement tout dominé." a déclaré te technicien allemand dans un nouveau documentaire sur le Sénégalais de 27 ans, « Sadio Mané : Made in Senegal » réalisé par Rakuten TV.Lors du match opposant Southampton à Liverpool en mars 2016, Sadio Mané a brillé en inscrivant un doublé (3-2). La performance XXL de l’international sénégalais a convaincu Klopp de faire le forcing auprès de ses dirigeants afin de le recruter. Le club de la mersey a déboursé 41,2 millions d’euros pour enrôler de Lion de la Teranga.La suite on la connait. Sadio Mané, 4ème lors du Ballon d’Or France Football, joueur africain de l’année 2019 et aussi Soulier d’Or en Premier League est devenu un joueur de classe mondiale.A lire aussi sur Orange Football Club >> Liverpool : Sadio Mané prêt à tout sacrifier pour le Ballon d’or