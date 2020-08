Le Horoya se fait voler les passeports de ses joueurs !

Choupo nominé pour le plus beau but des 1/4

🆒💬😄 #Ask Notre 𝙲𝚑𝚘𝚞𝚙𝚘 a répondu à vos questions ! Sa réaction après son but ⚽️ La signification de #CaDonne 👍 pic.twitter.com/uWOY0Lpawm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2020

Eric-Maxim Choupo-Moting a répondu aux questions de ses fans ce dimanche, à l’occasion d’un chat en live. Et comme il pouvait s’imaginer, l’attaquant camerounais du PSG a été invité à (re)parler de son but face à Atalanta mercredi (2-1). Rentré en jeu à 10 minutes de la fin de ce quart de finale de la Ligue des champions, le Lion Indomptable s’est illustré à deux reprises. D’abord en étant au départ du but égalisateur. Puis en ouvrant la qualification aux siens.Pour la première fois depuis 25 ans, Paris va disputer les demi-finales de la Ligue des champions. Et ce, grâce à Maxim Choupo-Moting. «Après ce but, c’était la joie, a-t-il confié. Les émotions étaient juste incroyables. Comme on était déjà presque à la fin du match, je me suis dit que ça peut être le but de la victoire. C’était une victoire historique pour les 50 ans du club». Pour le Camerounais, le but qu’il marque va rester longtemps dans sa mémoire. «C’est le but le plus important de ma carrière», a-t-il lâché. La réalisation de l'ancien pensionnaire de Schalke 04 est même nominée pour le prix du plus beau but de ces quarts de finale. Autres joueurs en lice : Joshua Kimmich (Leipzig), Luis Suarez (Barcelone) et Maxwel Cornet (Lyon).