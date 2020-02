Le groupe du PSG pour Dijon sans Neymar

Atención a este nuevo BOMBAZO que podríamos tener en el fútbol paraguayo. Tras la llegada de Adebayor a Olimpia, Yaya Touré podría llegar al país. ¿Su posible destino? El Libertad de Ramón Díaz. ¡QUÉ LINDO SERÍA! pic.twitter.com/wWx4ThThKn — 365Scores (@365ScoresApp) February 10, 2020

URGENTE 😱: Gnégnéri Yaya Touré, más conocido como Yaya Touré jugaría en el fútbol paraguayo 🇵🇾🔥



Es amigo de Adebayor y Roque Santa Cruz, jugaron juntos en el Manchester City. El volante de 36 años vistió las camisetas del Mónaco, Barcelona, Manchester City entre otros. pic.twitter.com/JoWwlffO3g — ALEX PAREDES (@alexparedespy) February 10, 2020

L'ancien joueur du FC Barcelone et de Manchester City, libre de tout contrat depuis avoir résilié avec son club de deuxième division chinoise, Qingdao Huanghai, pourrait rejoindre cette destination improbable. Rodrigo Codas, agent de joueurs, s'est exprimé sur le sujet aux médias du Paraguay. "J’ai parlé avec le représentant de Yaya et il m’a demandé de voir une équipe au Paraguay, également au Brésil. C’est un très bon ami d’Adebayor et cela pourrait arriver très vite", a-t-il indiqué. "Ils veulent le faire signer et jouer la Copa Libertadores contre Boca", a-t-il ajouté, à propos des rumeurs du transfert du joueur de 36 ans. Le champion d'Afrique 2015 pourrait ainsi rejoindre deux ex-joueurs de Manchester City dans le club Paraguayen à savoir Roque Santa Cruz et Emmanuel Adebayor. A lire aussi >> Officiel: L’improbable nouvelle destination d’Emmanuel Adebayor !