Le groupe du PSG face à l'ASSE

Le compte Twitter de la Serie A a dévoilé en images ce jeudi, le ballon qui sera utilisé en Italie pour les rencontres du championnat la saison prochaine.

La Juve dans l'attente du titre

Au fur et à mesure des saisons qui passent et s’achèvent, les fans de football pensent à de nombreux thèmes, comme la structure de l'effectif pour leur équipe favorite, les possibles transferts, ou les nouveaux maillots.. Le cuir, comme on peut le constater, est basé sur un mélange de plusieurs couleurs : du bleu, du blanc, du jaune, et du rouge.Sur le plan purement sportif, le championnat italien pourrait rendre son verdict au niveau du Scudetto dès ce jeudi soir dans l'optique de la 35e journée de Serie A. En effet, avec le nul entre l'Inter Milan et la Fiorentina, mercredi (0-0), il suffit d'une victoire à la Juventus Turin sur la pelouse de l'Udinese pour valider son neuvième titre de championne d'Italie consécutif.trois journées du terme de la saison sur le plan national, prévu pour le 2 août prochain, la Juve pourrait ainsi se préparer au mieux à son huitième de finale retour de Ligue des champions contre Lyon, le 7 août prochain, d'autant que la Vieille Dame s'était inclinée à l'aller (1-0).