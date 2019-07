Le Graët aimerait voir Pogba et Griezmann dans le même club... français

"L'Algérie est une très belle équipe. Elle a réalisé une grosse performance en finissant le premier tour avec six buts marqués et sans en encaisser. Une équipe de très haut niveau", a-t-il indiqué. A lire aussi >> CAN 2019 - Guinée : Paul Put garde confiance dans son groupe "Sur ce que j’ai vu jusque-là, c’est une équipe complète et évidemment qu’elle part favorite. Elle joue avec beaucoup de confiance. Je suis sûr et certain que l’Algérie demeure un candidat sérieux pour gagner le titre", a ajouté l’ancien sélectionneur du Burkina qui ne voit aucun point faible chez les Fennecs. "Je ne vois pas de points faibles dans cette équipe. Il n’y a que des points forts. C’est une équipe complète et très coriace", a-t-il conclu. A lire aussi >> CAN 2019 - Guinée : Le coaching de Paul Put en question