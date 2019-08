Le geste très classe de Sadio Mané avec un ramasseur de balles

Christian Gourcuff a accordé une longue interview au journal L’Equipe une semaine après sa nomination au poste d’entraîneur du FC Nantes.

Dans cet entretien, le successeur de Vahid Halilhodzic évoque principalement sa filiation avec les anciens coachs qui ont fait la légende des Canaris. Mais l’ancien technicien lorientais et rennais parle aussi de son fils Yoann, qui n’a plus joué depuis près d’un an, et qui a rompu son contrat avec Dijon en janvier dernier. Il a récemment été question de la fin de la carrière de l’ancien milieu de Bordeaux et Lyon, ce que confirme à demi-mot son père. « Il faut être réaliste, il a 33 ans et la saison écoulée à Dijon ne s’est pas bien passée », souffle Christian Gourcuff, fataliste. Son fils enchaîne les blessures depuis plusieurs années, et même lors de leur collaboration à Rennes entre 2016 et 2017, l’embellie a été de courte durée. « Pour avoir du plaisir et être performant, il faut physiquement ne pas avoir de problèmes. Et après c’est un cercle vicieux : si vous vous blessez, vous ne pouvez pas prendre de rythme, détaille le nouvel entraîneur nantais. À un moment donné, il y a un choix à faire, il ne va pas faire n’importe quoi, partir à droite à gauche ou sur une destination exotique. Je ne parle pas pour lui, mais on sait que ça a une fin, et finir à 33 ans ou 35 ans… C’est sûr qu’il aime le foot, et le fait de ne pas avoir pu jouer ces dernières saisons en pleine possession de ses moyens, ça l’a plombé », conclut Christian Gourcuff.