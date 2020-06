Le gardien de Southampton offre un but à Nketiah

Manchester City, défait à Chelsea jeudi lors de la 31eme journée de Premier League (2-1), cède officiellement son titre à Liverpool.

Soirée cauchemardesque pour Manchester City

Et pourtant, De Bruyne...

Quand Willian délivre les amoureux de Liverpool

Alléchant au départ, ce choc entre Chelsea et Manchester City est devenu un rendez-vous suivi par toute l'Angleterre, ce jeudi soir. Plus particulièrement dans le Nord du pays. Outre les fans des Citizens, tous les amoureux de Liverpool espéraient un faux-pas de l'équipe de Pep Guardiola pour voir leurs Reds propulsés sur le toit de l'Angleterre. C'est chose faite ! Trente ans après son dernier titre de champion,Dans la capitale anglaise, il y a eu un vrai rapport de force.. Frank Lampard avait concocté un bloc-équipe très compact pour gêner les Citizens dans leur animation. Ce sont pourtant les visiteurs qui ont allumé la première mèche sur un coup-franc excentré bien botté par Mahrez, et repris par Fernandinho, lequel a buté sur Kepa (10e). Un petit frisson avant la panne. Empruntée, la bande à Guardiola a laissé les Blues prendre confiance. Et sur une action où Benjamin Mendy n'est pas inoubliable, le virevoltant Christian Pulisic a débloqué la situation en solo (0-1, 36e). Méticuleusement appliqué, le plan de Chelsea portait ses fruits à la pause.Au pied du mur, Manchester City avait une réponse à donner au retour des vestiaires. Elle ne pouvait pas s'en remettre à son buteur Sergio Agüero, blessé et remplacé au coup d'envoi par un Bernardo Silva faux numéro 9.. Loué pour sa formidable qualité de pied, le Belge a encore assumé son statut en égalisant d'une merveille de coup-franc dans la lucarne de Kepa avant l'heure de jeu (1-1, 55e). Chelsea a répondu par le jeune Mason Mount, qui a manqué de sang-froid après une grosse bourde d'Ederson (63e) dans cette soirée où les relances de gardien ont été périlleuses.Les lignes se sont étirées à mesure que la fatigue a gagné du terrain. City a alors accentué sa possession pour multiplier les vagues sur le but de Kepa, sans trouver la faille. Et sans se mettre à l’abri derrière... Sur un nouveau contre éclair, Pulisic s'est joué d'Ederson avant de redresser le ballon, mais Walker a réalisé un sauvetage exceptionnel sur sa ligne (71e). Exceptionnel comme l'arrêt d'Ederson face à Abraham dans la foulée (75e). Le hic, c'est que Fernandinho, qui a secondé le gardien, a dégagé le ballon de la main, provoquant un penalty décisif en plus de laisser ses coéquipiers à dix. Willian n'a pas tremblé pour le transformer (2-1, 77e).. En 2014, Chelsea avait été le bourreau de Liverpool. Six ans plus tard, le club londonien envoie les Reds au paradis...