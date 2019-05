Le FC Valence s’offre la Coupe du Roi face au Barça !

Malmené par le RB Leipzig, le Bayern Munich s’en est remis à Robert Lewandowski et Manuel Neuer pour faire le doublé. Entrés en cours de jeu, Franck Ribéry et Arjen Robben partent sur un énième titre.

Neuer et Lewandowski portent le Bayern

Ribéry et Robben finissent sur un doublé

Cette fois, c’est bien fini… Après avoir fait leurs adieux à l’Allianz Arena et à la Bundesliga il y a une semaine, Franck Ribéry et Arjen Robben ont définitivement tiré un trait sur leur aventure au Bayern Munich ce samedi soir en finale de la Coupe d’Allemagne.Remplaçants au coup d’envoi, les deux légendes du club ont tremblé pendant longtemps tant les champions d’Allemagne ont eu toutes les peines du monde à se défaire du piège de leurs adversaires.Il a fallu un grand Manuel Neuer pour maintenir le Bayern à flot et espérer signer un nouveau doublé.pour sortir une tête à bout portant de Poulsen sur sa barre (10eme) ou pour jouer les gardiens de hand dans son face-à -face avec Forsberg juste après la pause (47eme). Si le capitaine de la Maanschaft et du club allemand a fait ce qu’il fallait pour préserver sa cage inviolée, les attaquants munichois ont eu plus de mal à se montrer dangereux. Pourtant, en reprenant magnifiquement de la tête un dédoublement entre David Alaba et Coman, Robert Lewandowski avait enlevé une épine du pied à ses coéquipiers juste avant la demi-heure de jeu (1-0, 28eme).Mais l’inefficacité de Thomas Müller ou de Kingsley Coman qui a vu Konaté repousser sur sa ligne sa frappe (41eme) a permis à Leipzig de continuer à y croire.(75eme). C'était d'ailleurs le soir des Français puisque Corentin Tolisso a refoulé une pelouse pour la première fois depuis huit mois et sa rupture des ligaments croisés. Le ouf de soulagement pour les Bavarois suite au but de l'ancien Parisien a rapidement été suivi par un doublé de Lewandowski suite à un piqué bien senti (85eme). 3-0, la messe était dite et Franck Ribéry a pu disputer ses quatre dernières minutes sous le maillot du Bayern en remplaçant Coman. Comme une passation…