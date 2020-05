Le FC Séville courtise Alex Disasi (Reims)

Artificier en chef d’une génération dorée de l’équipe du Cameroun (2000 – 2004), l’histoire de Patrick Mboma aurait pu, sans une bonne dose d'humilité et de témérité, s’arrêter avant d’avoir commencé.

La première désillusion

L’épisode d’Afrique du Sud 1996

CAN 1998 : Mboma cire le banc

Mondial 1998 : le rêve brisé

2003 – 2004 : retour en « enfer »

2004 : la retraite

Avant d’être « Magic » dans les cœurs des Camerounais, il a été Patrick Mboma Dem. Un enfant né à Douala le 15 novembre 1970, mais qui a grandi à Bondy (Seine-Saint-Denis en France) avec des rêves de gloire et de succès plein la tête. Très jeune, il a compris que seul son talent ne pouvait suffire pour réaliser ses objectifs. Patrick Mboma a alors su combiner ses qualités avec une bonne dose de discipline, de travail acharné et surtout d’humilité. Résultat : le joueur qui lançait sa carrière à 19 ans va être un brillant footballeur au palmarès impressionnant sous le maillot de son pays natal. Et pourtant, son incroyable histoire a failli ne jamais avoir lieu au pays des Lions Indomptables.L’incroyable – mais tumultueuse - histoire de Patrick Mboma avec le Cameroun débute en effet en 1994. En tournée dans le cadre de la préparation du Mondial prévu aux Etats-Unis, le joueur formé au Paris Saint-Germain va vivre sa première frustration sous le maillot vert-rouge-jaune. Alors que des dissensions existent au sein de la tanière, Louis Paul Mfede et Victor Ndip Akem, renvoyés au pays pour « performances approximatives » sont rappelés dans le groupe final de 23. Roger Feutmba et Patrick Mboma, initialement retenus pour leur superbe forme physique, sont renvoyés à la maison.Deux ans plus tard, Patrick Mboma est de nouveau en équipe nationale. Il doit disputer avec son pays, la CAN 1996 en Afrique du Sud. Programmés pour disputer le match d’ouverture, les Lions débutent la préparation quelques jours avant le coup d’envoi du tournoi. Le gouvernement n’avait en effet pas pu débloquer rapidement les fonds nécessaires pour le déplacement. Plusieurs fois reporté, le voyage est finalement annoncé pour le 11 janvier. Seulement, l’équipe ne se pointera pas à l’aéroport. Les joueurs ayant exigé la veille, le paiement de leur prime de participation et autres frais avant le départ. La situation a fini par décourager Patrick Mboma et Jacques Songo’o qui avaient rallié Johannesburg directement quelques jours avant l’arrivée de la délégation. Las d’attendre, les deux pensionnaires du FC Metz ont refait leurs valises pour rentrer en France. Finalement, l’équipe débarque dans la capitale sud-africaine quelques heures avant le match d’ouverture contre les Bafana Bafana.C’est en 1997 que Patrick Mboma fera ses véritables débuts en équipe nationale. C’était en marge d’un match qualificatif pour la CAN 1998, contre le Togo. Le Cameroun se qualifie et Mboma croit alors la page de ses malheurs définitivement tournée. Seul hic ? L’entraîneur Henri Depireux est remplacé à la veille du tournoi par le Camerounais Jean Manga Onguéné. Les Lions sont éliminés en quarts de finale avec un Patrick Mboma qui a passé la majeure partie de la compétition sur le banc.Malgré les frustrations, le joueur a continué d’avoir des rêves en vert, rouge et jaune. Seulement, quand il croit avoir (enfin) son heure de gloire lors de la Coupe du monde 1998 en France, Mboma va vivre une double déception. La première, c’est qu’il va être relégué au poste de milieu défensif, pour pallier l’indisponibilité de Marc-Vivien Foe blessé. La deuxième, il l’a vit lors du dernier match de groupe face au Chili le 23 juin. Après le nul (1-1) contre l’Autriche et la défaite (3-0) contre l’Italie, le Cameroun a en effet frôlé la qualification face aux Chiliens. A la 55minute, François Omam Biyik envoie un bon centre en profondeur. Mboma monte plus haut que tout le monde et égalise d’un puissant coup de tête (1-1). Quelques minutes plus tard, nouvelle occasion. Et cette fois, c’est Mboma qui s’illustre en passeur pour Omam Biyik. La frappe du sociétaire de l’UC Sampdoria file droit dans le but. Les Camerounais exultent, mais le but est (injustement) refusé par l’arbitre. La qualification du Cameroun et de Patrick Mboma est ainsi volée.Passé la désillusion du Mondial 98, Mboma va finalement connaitre la consécration avec le Cameroun. Et ça commence par la CAN 2000. Artificier en chef d’une génération dorée de Lions, il remporte le tournoi et est même sacré meilleur joueur. La même année, il remporte les Jeux Olympiques de Sidney après avoir marché sur le Brésil en quarts et l’Espagne en finale. Une année remplie pour Mboma qui est ensuite sacré Ballon d’or africain. Deux ans plus tard, l’homme aux 56 sélections (33 buts) remporte à nouveau la CAN en terminant meilleur buteur (3 buts) du tournoi. Mais au Mondial la même année (2002), c’est le naufrage qui attend le Cameroun et celui qu’on appelle déjà affectueusement « Magic Mboma ». Après une grève à Paris et un voyage long de près de 60 heures, les Lions sortent de la compétition la queue entre les pattes, au premier tour.A Yaoundé, les sanctions tombent. Pierre Wome, Lauren Etame Mayer, Alioum Boukar et Raymond Kalla sont bannis de l’équipe. Pour marquer son désaccord, Patrick Mboma décide de ne pas participer à la Coupe des Confédérations 2003 en France. Lui-aussi est exclu de l’équipe. Mboma n’est donc pas avec ses coéquipiers qui terminent la compétition en finale, diminués par le décès tragique de Marc-Vivien Foe en demi-finale. Barré au bic rouge, Mboma fait son retour en sélection sur « instructions du chef de l’Etat » qui lui permet de disputer sa dernière CAN en 2004 en Tunisie. Il termine meilleur buteur avec 4 réalisations, mais le Cameroun tombe en quarts de finale. Et Mboma n’attend pas pour prendre sa retraite internationale.