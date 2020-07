Le FC Porto officialise le départ d'Iker Casillas

L’entraîneur des Gunners a de nouveau fustigé l’attitude du milieu de terrain français.

« Certaines choses doivent changer et rien n’a changé »

Matteo Guendouzi risque de payer le prix fort concernant son coup de sang survenu le 21 juin dernier lors du match opposant Arsenal à Brighton. À la fin de la rencontre, le milieu de terrain français s’était distingué en accrochant physiquement Neal Maupay. Un geste qui a valu à l'ancien Lorientais de ne pas être retenu par Mikel Arteta pour le match de ce mercredi face à Norwich.À l’issue de la victoire face à Norwich, Mikel Arteta s’est exprimé sur la mise à l’écart de son jeune joueur. « C’est (sa mise à l'écart) pour les mêmes raisons que la semaine dernière. Certaines choses doivent changer et rien n’a changé », a lancé l’entraîneur des Gunners ce mercredi. Arrivé au club à l’été 2017, Matteo Guendouzi ne semble plus en odeur de sainteté du côté du nord de Londres et la possibilité d'un départ cet été prend de plus en plus d’ampleur.