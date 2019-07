Le FC Nantes prend Denis Petric en doublure d’Alban Lafont

Ce mercredi, la FIFA a dévoilé sur son site web la liste des nominés pour les The Best Fifa Awards 2019. Considéré comme le grand favori du ballon d’or africain 2019, l’international Sénégalais,

Sadio

Mané

, fait partie des nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison.

Les plateformes numériques de la FIFA ont dévoilé ce mercredi les noms des nommés au titre The Best Joueur de la FIFA, Joueuse et Entraîneur pour le football masculin et féminin. Dans la catégorie du The Best Joueur de la FIFA, un panel d'experts du football masculin a établi une liste de dix candidats au prix de The Best - Joueur de la FIFA 2019. Et

Sadio

Mané

figure sur la liste pour succéder au Croate, Luka

Modrić

qui avait remporté le trophée The Best - Joueur de la FIFA de 2018.

L’international Sénégalais est en compétition avec Mohamed Salah,

Matthijs

de

Ligth

, Virgil van

Dijk

,

Frenkie

de Jong, Lionel

Messi

, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Kylian

Mbappé

et Eden Hazard.

L’attaquant sénégalais doit sa nomination grâce à ses performances. En effet,

Sadio

Mané

a terminé deuxième avec Liverpool en Premier League en terminant

co