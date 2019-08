Le FC Barcelone s’agace de la blessure d’Ousmane Dembélé

Selon L’Equipe, le FC Barcelone regrette le manque de professionnalisme d’Ousmane Dembélé, resté sur la pelouse jusqu’à la fin de la rencontre perdue à Bilbao alors qu’il avait ressenti une gêne en première période.

Il était déterminé à faire une saison pleine mais le voilà déjà à l’infirmerie. Décidément, l’aventure d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone est loin d’être un long fleuve tranquille, entre problèmes physiques et rappels à l’ordre. Et si les critiques sur son hygiène de vie ne sont pas nouvelles, l’ancien Rennais a particulièrement agacé le club catalan par son « manque de professionnalisme » selon L’Equipe.lors de la première journée de Liga. Mais il a préféré ne rien dire et aller au bout de la rencontre. « Il pensait que ce n’était qu’une crampe, a défendu son agent Moussa Sissoko dans les colonnes du journal. C’est une erreur de jeunesse et il en est conscient ». Mais l’excuse de la jeunesse ne fonctionnera pas éternellement et celui qui se plaindrait de la faible intensité des entraînements catalans va vite devoir corriger le tir…