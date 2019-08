Le FC Barcelone revient à la charge pour Neymar (PSG)

Pour cette 63e édition du championnat, le club du fromager n’a pas refait les mêmes erreurs, même deux semaines après le début de la nouvelle saison, on peut affirmer qu’aucun départ majeur n’a été réalisé. A l’inverse, le staff technique a renforcé son effectif avec de nouvelles recrues en la personne de Koné Modibo, Dah Ollo Filomon et Kangoh Simon. Cependant c’est Traoré Siaka qui sera le coach de cet effectif pour cette nouvelle saison. L’ex entraîneur de l’ASEC Mimosas a remplacé Oussou Israël parti à l’AS Tanda. La saison dernière avait été très pénible pour le Sporting Club de Gagnoa qui sortait pourtant d’une saison 2017-2018 réussie avec en prime une place sur le podium et en compétition Africaine. L’une des grandes raisons de l’échec du Sporting lors de la saison précédente c’était le départ de près de la moitié des joueurs cadres de son effectif. On peut citer les noms de Togui Mel, Sery Dogbo et Boti Bi Armand.Parce que le Sporting Club de Gagnoa est l’une des meilleures équipes du championnat Ivoirien sur ses dernières années. Sur ses 6 dernières saisons, le club a fini 4 fois sur le podium dont 3 fois successives (2013 à 2016). Il faut aussi noter que les deux derniers meilleurs buteurs de la MTN Ligue 1 sont issus du Sporting Club avec en plus le record absolu de buts inscrits par un joueur sur une saison réalisée par Togui Mel lors de la saison 2017-2018 avec 23 réalisations.