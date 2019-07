Le FC Barcelone pense à Victor Lindelöf (Manchester United)

Ce mardi, France Football publie une longue interview de Thomas Meunier axée sur le mode de vie de l’international belge.

Meunier veut rester

L’arrière droit du PSG y évoque son parcours atypique, son mode de vie très éloigné des clichés du footballeur et notamment sa passion pour l’art. Une passion qu’il parvient à exprimer à plein dans les rues de la Capitale, où il se plait énormément depuis trois ans. « Paris, c’est juste incroyable. Je ne sais plus qui disait : “Les Parisiens détestent Paris, mais ils ne peuvent pas la quitter.” Pour les étrangers, c’est exactement la même chose », sourit l’ancien joueur de Bruges. Cet été, Meunier faisait partie des joueurs ciblés par le PSG pour une vente. Mais la non-prolongation du contrat de Daniel Alves a peut-être changé la donne.Surtout que le champion de France en titre n’envisage pas de se renforcer au poste d’arrière droit. Dans un entretien accordé au Parisien lundi, le directeur sportif Leonardo a ciblé les priorités du PSG : un milieu de terrain défensif et éventuellement un défenseur central supplémentaire. Pour Thomas Meunier, la balance est donc peut-être en train de pencher du bon côté, car à un an de la fin de son contrat, le défenseur de 27 ans ne veut pas faire ses valises. « Le club connaît mes intentions. Je veux rester à Paris. Les dirigeants savent que je suis ouvert à faire ma quatrième année ici, comme pour signer un nouveau contrat. Ce sera leur décision, tout est entre leurs mains », conclut Meunier dans cette interview.