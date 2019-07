Le FC Barcelone oublie Jérôme Roussillon (Wolfsburg)

D’après Mundo Deportivo, Jérôme Roussillon ne figure plus sur les tablettes du FC Barcelone, en quête d’un renfort au poste de latéral gauche. Aussi le club catalan ne souhaite pas mettre plus de 20 millions d’euros sur Junior Firpo, sa priorité.



Junior, máximo 20 millones y Roussillon ya no es alternativahttps://t.co/uQJ1w6wjL8 por @MigRico pic.twitter.com/lbp00sqZx7

— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 26, 2019

