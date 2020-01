Le dauphin de la Premier League se penche sur Wagué !

À la recherche d'un attaquant, Chelsea souhaiterait s'attacher les services de Habib Diallo. Et selon Le Républicain Lorrain, le club londonien aurait formulé une offre de 20M€ pour l'attaquant sénégalais. pic.twitter.com/IPObB2r8Ks — Foot Transfert (@FootTransfert18) 8 janvier 2020

Habib Diallo, suivi notamment par Chelsea, ne se voit pas quitter le FC Metz cet hiver. L'excellente première partie de saison de l'attaquant du FC Metz Habib Diallo n'est pas passée inaperçue. Troisième meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations malgré un contexte collectif difficile, Diallo serait dans le viseur de Chelsea selon les informations du Républicain Lorrain. Le quotidien régional précise notamment que le club londonien, qui devrait perdre Olivier Giroud cet hiver, aurait proposé 20 millions d’euros pour s'attacher les services de l’international sénégalais. Un transfert qui viendrait perpétuer la tradition des buteurs africains de Premier League passés par le FC Metz, à l'image de Sadio Mané (Liverpool) ou Emmanuel Adebayor avant lui.Giroud a dit oui pour rejoindre les Nerazzurri et retrouver son ancien coach Antonio Conte. Toutefois, le transfert n'est pas encore conclu. Et pour cause; il manque toujours le feu vert de Chelsea, le club où il est sous contrat. Les positions des deux parties restent assez éloignées. Les décideurs londoniens demanderaient une somme comprise entre 8 et 10M€ pour leur attaquant. Un moment jugé trop élevé par l'Inter. Cependant, l'optimisme reste de mise et les Italiens ont bon espoir de pouvoir conclure l'opération. Le calvaire de Giroud du côté du Stamford Bridge est donc sur le point de s'achever. Arrivé chez les Blues en janvier 2018 afin de relancer sa carrière, le natif de Chambéry n’a jamais vraiment pu s’y imposer comme titulaire. Et son temps de jeu s’est considérablement réduit depuis l’entame de la saison en cours en raison du manque de confiance que lui manifeste Frank Lampard, le manager de l’équipe. L’intéressé avait reconnu que cette situation ne pouvait pas durer, et c’est aussi ce que lui a affirmé son sélectionneur Didier Deschamps.L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal reste flou, même pour son coach Mikel Arteta. Malgré un rendement sous le maillot rouge et blanc qui est tout sauf décevant, Pierre-Emerick Aubameyang a fait objet dernièrement de nombreuses rumeurs par rapport à son avenir. L’ancien stéphanois a été annoncé sur le départ, car on lui prête une frustration par le manque de compétitivité de l’équipe londonienne. Face à ces spéculations, l’international gabonais a bien été obligé de réagir. Il a ainsi clamé son attachement pour les Gunners dans les médias anglais. Pour autant, son avenir demeure flou. Même Mikel Arteta, son manager, a été dans l’incapacité de se prononcer. « Si je suis confiant qu’il va rester ? Je ne sais pas, nous n'en avons pas discuté de ça. Mais je suis convaincu qu'il est très heureux ici parce que c'est ce qu'il a dit à la presse », a confié le coach espagnol.Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Paris Saint-Germain, Marquinhos devrait étirer son bail de deux saisons supplémentaires. Le PSG compte bien s’appuyer sur Marquinhos sur le long terme. Le club parisien a trouvé un accord avec l’international brésilien (25 ans, 46 sélections) pour une prolongation de deux saisons, d’après RMC Sport. Les détails du nouveau contrat sont a priori finalisés et il ne manque plus que la signature de Marquinhos, après laquelle le natif de Sao Paulo sera lié au double champion de France en titre jusqu’en 2024. Sa dernière prolongation remonte à l’été 2017 et Leonardo avait fait d’un bail revu à la hausse une priorité, tant l’ancien des Corinthians a pris de l’importance au sein du collectif parisien.Edinson Cavani disposerait aussi de quelques touches en Angleterre, en cas de départ du Paris Saint-Germain. Edinson Cavani sera en fin de contrat l'été prochain au PSG. Depuis quelques semaines, l'Atlético Madrid le drague, mais sans se montrer très offensif sur ce dossier. Les Rojiblancos réfléchiraient toujours à la meilleure option pour pouvoir enrôler El Matador sans avoir à débourser de somme conséquente. Une incertitude que les responsables des Rojiblancos pourraient bien regretter, puisque d’autres clubs commencent à lorgner le meilleur buteur de l’histoire de Paris. Il s’agirait de Manchester United et d’Arsenal, à en croire les révélations d’El Chiringuito.D'après les informations de L'Equipe, Rayan Aït-Nouri plairait beaucoup à Crystal Palace, qui aimerait s'offrir le latéral gauche d'Angers dès cet hiver. L'Atlético Madrid serait également sur le coup. Rayan Aït-Nouri compte à peine une demi-saison de Ligue 1 dans les jambes, mais cela lui a suffi pour mettre ses indéniables qualités en évidence. Apparu à seize reprises sous le maillot d'Angers depuis le début de l'exercice 2019-20, le latéral gauche de 18 ans (trois passes décisives au compteur) aurait attiré l'attention de plusieurs écuries européennes, parmi lesquelles figurerait Crystal Palace.