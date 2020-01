Le CS Sfaxien ce mardi en amical contre le SS Sfaxien

Ce test, qui se jouera à huis clos sert de préparation au match de mise à jour de la Ligue 1 prévu le mardi 4 février prochain contre l'Etoile Sportive du Sahel au stade Bouali Lahouar de Hammam-Sousse, ou au stade Ben Jannet de Monastir.Touché au tibia lors des entrainements effectués à l'annexe du stade Mhiri, le latéral gauche du Club Sportif Sfaxien, Azmi Ghouma doit observer un repos de deux semaines, en attendant de connaitre la nature de sa blessure et les délais de guérison.L'attaquant international Firas Chawat va prolonger son contrat avec le Club Sportif Sfaxien jusqu'au 30 juin 2023 en vue de la signature de son contrat pour le club saoudien Abha FC.En effet, il a été prêté en faveur du club de D1 saoudienne entrainé par Abderrazak Chebbi jusqu'au 30 juin prochain, avec option d'achat, contre une enveloppe de 500 mille dollars revenant au club sudiste.Chawat rejoindra à Abha Saâd Beguir (ex-SG et EST) et Karim Awadhi (ex-CA, EST, CSS, ESS, ST....).Les ouvriers et employés du complexe sportif du Club Sportif Sfaxien vont observer une grève de trois jours, les 31 janvier, 1er et 2 février prochain pour protester contre le non versement de leurs salaires durant les quatre derniers mois.