Le conseiller d’Hatem Ben Arfa est à Séville

Dans une interview accordée à Perform, l’entraîneur portugais André Villas-Boas, passé par Porto, Chelsea ou encore Tottenham, a clairement proposé ses services à Marseille, qui cherche un successeur à Rudi Garcia.

Après Porto, Villas-Boas n’a pas confirmé au plus haut niveau

Les choses sont claires depuis mercredi : l’OM et Rudi Garcia traceront chacun leur route après la dernière journée de Ligue 1, disputée vendredi soir. Le club phocéen s’active donc pour trouver un remplaçant à l’entraîneur français et repartir sur de bonnes bases après une saison très pénible. Et si une multitude de noms a été évoquée concernant le prochain Mercato de l’OM - de Gabriel Heinze à José Mourinho en passant par Laurent Blanc -. « J’ai déjà été en contact avec Marseille en 2013, avant que je finisse par aller au Zenith (Saint-Pétersbourg). C’est l’un des plus grands clubs d’Europe, avec beaucoup de prestige car c’est un club champion d’Europe, a-t-il expliqué dans une interview accordée à Perform. C’est évidemment quelque chose qui pourrait m’intéresser. Ils viennent juste de prendre leur décision avec Rudi Garcia. Ce club est entre de bonnes mains avec Andoni Zubizarreta que je connais très bien. S’ils me sollicitent, on se rencontrera bien sûr et il pourrait y avoir une possibilité. »Difficile de faire plus clair du côté du coach portugais, qui est libre depuis novembre 2017 et la fin de son aventure avec le club chinois du Shanghai SIPG. Le technicien de 41 ans a en tout cas pour lui un joli CV puisqu’il a été aux commandes du FC Porto - où il a écrit les plus belles lignes de son palmarès avec un titre de champion, une Coupe du Portugal et une Ligue Europa e 2011 - de Chelsea ou encore de Tottenham avant de rejoindre le Zenith Saint-Pétersbourg en 2014, puis la Chine en 2016.En clair, celui qui avait débuté à l’Académica de Coimbra n’a jamais confirmé dans un championnat « majeur » les très belles promesses de son passage à Porto. Quoiqu’il en soit, Jacques-Henri Eyraud n’a pas donné beaucoup d’indices sur le possible successeur de Garcia. La piste Gabriel Heinze, qui semblait tenir la corde il y a quelques jours, se serait refroidie.