Le conseil de Wijnaldum pour Mané avant la finale de la CAN

Reporter: 🗣"Have you spoke to Sadio Mane before the AFCON Final?" 🤔 @GWijnaldum: 🗣"YES" 👍



Reporter: 🗣"What you said?" 🤔



Wijnaldum: 🗣"Don't take penalties!" 🤣 pic.twitter.com/sH3W1uTK1d