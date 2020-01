Le Club Africain recrute un attaquant marocain

Ce joueur de 25 ans avait évolué à Assad qatari, Difaâ Hassani Al Jadidi du Maroc et Eupen en Belgique.Ghazi Ayadi et Manoubi Haddad, qui ont porté plainte contre le CA pour réclamer la résiliation de leurs contrats en raison du retard de versement de leurs émoluments ne figurent pas parmi les convoqués pour le stage d'Aïn Draham.En revanche, trois joueurs issus de l'équipe Elites ont été promus par le coach Lassaâd Dridi parmi l'effectif seniors: le défenseur axial Makram Marzouki, le milieu de terrain Moez Haj Ali et le stratège de la sélection juniors Chihab Laâbidi.Voici la liste des 28 joueurs qui se trouvent depuis lundi, et jusqu'au samedi 1er février en stage à Aïn Draham:Atef Dkhili, Noureddine Farhati et Seif Charfi (GB), Skander Laâbidi, Fakhreddine Jaziri, Sami Hammami, Chiheb Salhi, Makram Marzouki, Hamza Agrebi, Ayoub Tlili, Mokhtar Belkhither, Ghazi Abderrazak, Adam Taous, Wissem Ben Yahia, Ahmed Khelil, Khalil Kassab, Ibrahima Mouchili, Rodrigue Kossi, Moez Belhaj Ali, Mooataz Zemzemi, Zouhaier Dhaouadi, Bilel khefifi, Wajdi Sahli, Yassine Chammakhi, Sabeur Khelifa, Bassirou Compaore, Ibrahim Doumbia et Jihed TrabelsiOn s'attend à ce que la nouvelle recrue, le revenant Abdelkader Oueslati rejoigne ce mardi la délégation du Club Africain à Aïn Draham.Enfin, le club de Bab Jedid disputera mercredi 29 janvier un match amical contre le club algérien, l'Union Sportive de Biskra.