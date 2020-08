Le Club Africain obtient le report de l'examen de ses litiges

CSS-USMA: bagarre juridique pour Benchaâ

Le club sudiste doit 61 mille dinars de salaires et primes impayés, en plus d'une indemnité de 150 mille dinars pour résiliation unilatérale du contrat qui devait normalement se poursuivre jusqu'en janvier 2022. Le CSS a résilié le contrat de Mselmi suite à son agression verbale à l'encontre de son entraineur Fethi Jebal. Sur le coup, il a écarté son milieu international U23 de l'effectif, proposant à la fédération sa radiation à vie. Quant au litige opposant le CSS à son milieu offensif Habib Oueslati, il a été reporté au 27 août. En effet, le club noir et blanc n'a pas daigné se faire représenter à cette audience en signe de protestation contre le jugement rendu par cette même commission des litiges dans l'affaire Alaâ Marzouki.Le Club Sportif Sfaxien a rejeté le compromis annoncé par l'USM Alger (L1, Algérie) sur sa page officielle facebook et qui consiste à permettre à son attaquant Bilel Benchaâ de terminer la saison en cours avec le club pour lequel il a été prêté, à savoir le CSS, à condition de revenir à son club d'origine à partir du 1er octobre prochain. Le bureau de M.Moncef Khemakhem rappelle que la clause de l'option d'achat a été activée, et que les instances de la fédération internationale vont devoir trancher dans ce litige. "Nous détenons la priorité absolue dans l'activation de l'option d'achat à laquelle nous tenons, insiste le CSS. Nous avons écrit à la fédération tunisienne et à la FIFA pour réclamer nos droits". Benchaâ n'a pas jusque-là joué la moindre minute avec le CSS dans un match officiel. En plus d'une longue blessure, sa titularisation a été contrariée par la suspension du championnat suite à la crise sanitaire du nouveau coronavirus. Tout en exprimant son étonnement du contenu du communiqué du CSS, l'USMA rassure ses supporters que Benchaâ jouera bel et bien pour lui à partir du 1er octobre prochain.