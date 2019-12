Dans un communiqué publié mercredi sur son site officiel, le Club Africain a dénoncé l'appel lancé par certaines parties et appelant au boycottage de la rencontre amicale devant le club italien Hellas Verona prévue dimanche 22 décembre. "Autant nous comprenons la colère des supporters qui veulent voir leur club dans un bien meilleur état, autant nous exprimons notre grand étonnement devant l'appel de certains pour boycotter ce match. Nous appelons tous à faire triompher l'intérêt du club et le langage du dialogue, et à en finir avec la politique destructive qui nous a fait perdre beaucoup de temps, et comptons sur la maturité de notre public pour faire réussir ce match", peut-on lire dans ce communiqué. Par ailleurs, le CA a dénoncé "la campagne systématique d'accusations et de harcèlement qu'il subit de la part des mêmes parties connues de tous". "Malgré tout, le club a réussi à régler son litige avec la recette des finances qui a effectué une saisie sur les recettes du club, peut-on lire dans ce communiqué. Nous sommes en train de régler le litige avec la caisse nationale de sécurité sociale, et de régler des dettes dont certaines remontent à 2001. Les résultats sportifs ont suivi dans toutes les sections malgré les difficultés et le manque de concentration". Le bureau clubiste rappelle enfin que "les recettes de la rencontre amicale face à Hellas Vérone iront toutes au compte "CA Spécial Litiges FIFA" qui a enregistré jusque-là plus de 5 millions de dinars de recettes".