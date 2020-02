Meilleurs buteurs d'Europe: Immobile en tête, Ronaldo sur le podium

Cristiano Ronaldo en grande forme

Ci-après le classement des meilleurs buteurs dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Russie, Suisse, Turquie: (11/02/2020)

Comme chaque mardi,vous dévoile le classement des meilleurs buteurs européens de la saison. Cette semaine,arrive une nouvelle fois en tête même s’il est resté muet le weekend dernier.En effet, titulaire avec la, l’attaquant italien a réalisé une performance en demi-teinte face à(victoire 1-0). Un fait rare pour le surdoué laziale qui réalise l'exercice le plus prolifique de sa carrière.Fort de sesbuts enmatches,affiche ainsi un bilan impressionnant qui le place largement en tête du classement du Soulier d’or européen (meilleur buteur en Europe sur une saison tous championnats confondus).Derrière, la superstar de la Cristiano Ronaldo , a paraphé sa 20ème réalisation de la saison malgré la défaite de son club sur la pelouse du(2-1) et s'installe désormais à la troisième marche du podium, derrière le canonnier polonais du Bayern Munich (Bundesliga),(22 buts).A lire aussi >> Aubameyang, Mané, Salah… Le Top 10 des meilleurs buteurs africains des cinq grands championnats Il convient de noter que deux de nos représentants africains en Europe peuvent également se targuer de figurer au sein de ce Top 10: il s'agit de l'attaquant camerounais(Young Boys, 17 buts en 20 rencontres) et de l’inoxydable artificier sénégalais,(16 buts en 20 matches). Un sacré rythme !(Les joueurs africains en gras)1)(29 ans/Lazio/Italie) -en 23 matches2)(31 ans/Bayern Munich/Pologne) -en 21 matches3)(35 ans/Juventus/ Portugal) -en 20 matches4)(23 ans/RB Leipzig/Allemagne) -en 21 matches6)(26 ans/Inter Milan/Belgique) -en 23 matches7)(33 ans/Leicester City/Angleterre) -en 23 matches8)(31 ans/Manchester City/Ukraine) -en 19 matches10)(29 ans/AS Monaco/France) -en 22 matches