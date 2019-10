Le Clasico Barça-Real se jouera en décembre

Privé de Neymar et Gueye à Nice, le PSG fait face à une vague importante de blessures depuis le début de la saison. Est-ce inquiétant ?

La question de la préparation physique

Le PSG cherche un responsable

Chez les mastodontes, seul le Real Madrid fait pire en Europe

Neymar, Mbappé, Cavani, Herrera, Dagba ou encore Gueye… : Ce ne pourrait être qu’une liste non exhaustive des joueurs importants du Paris Saint-Germain, c’est finalement devenu une partie du recensement des hommes passés par l’infirmerie du club depuis le début de la saison. Avant même d’aborder le deuxième quart du championnat, ce vendredi, à Nice (20h45), l’effectif parisien a déjà été considérablement impacté par les blessures.Est-ce inquiétant ? Pas encore. Après tout, le club de la Capitale a su tenir son rang en Ligue 1, malgré un groupe souvent restreint. Certes, il n’a que deux points de marge sur le surprenant FC Nantes,, Lille (5eme, 15 points). Mieux encore, les absences à répétitions n’ont pas affecté le début de campagne européenne. Il n’empêche, les allers-retours des joueurs parisiens à l’infirmerie ont semé quelques doutes pour la suite de la saison du champion de France.Les méthodes du préparateur physique Rainer Schrey, qui a accompagné Thomas Tuchel à Mayence puis à Dortmund, ont forcément été remises en cause alors qu’elles ont toujours été réputées intenses et exigeantes. Il y a un an, une préparation estivale calamiteuse et tronquée à cause du large renouvellement de l’effectif lors du Mercato avait plombé toute la saison de l’AS Monaco. Le PSG jouit d’un groupe bien mieux fourni en qualitéMais en interne, le PSG semble déjà chercher à limiter d’éventuelles nouvelles pertes. Il y a quelques jours, nos confrères de L’Equipe dévoilaient que le jardinier du club, Jonathan Calderwood, avait lui aussi été pointé du doigt. Plusieurs joueurs auraient jugé les pelouses du Camp des Loges trop dures. Face à la presse,« Il y a trop de matchs. Des matchs, du repos, des matchs, des petites vacances et encore des matchs, jouer sans cesse... C’est un rythme difficile, a-t-il encore souligné jeudi, en conférence de presse, avant le déplacement à Nice, ce vendredi (20h45), en ouverture de la dixième journée de Ligue 1. Pour moi, ça tue les joueurs. Et à la fin ça tue les matchs. On peut sentir qu’ils manquent d'intensité et de santé, on manque de phase pour se préparer à jouer au meilleur niveau. »Le club de la Capitale se cherche des excuses et cela suffit à démontrer qu’il ne considère pas la kyrielle de blessures comme une infortune momentanée et passagère. Depuis le début de la saison,Trois ont été sur le flanc à deux reprises (Neymar, Mbappé, Cavani). A titre de comparaison, Manchester City et Liverpool, qui ont disputé le même nombre de matchs que le PSG depuis le début d’exercice, ont été beaucoup moins impactés : quatre Citizens et cinq Reds se sont blessés.Le Barça, qui compte quelques joueurs réputés « fragiles » physiquement dans son effectif (Umtiti, Ousmane Dembélé, Luis Suarez…) a envoyé onze joueurs à l’infirmerie.. Quinze joueurs ont été touchés et quatre d’entre eux l’ont été à deux reprises (Marcelo, Ferland Mendy, Modric, Brahim Diaz). Hasard ou non, le préparateur physique désigné comme l’un des piliers des titres européens glanés par la Casa Blanca ces dernières saisons, Antonio Pintus, a quitté le club au début du mois du juillet dernier…