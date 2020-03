Le championnat de Serie A repoussé à la saison prochaine ?

La Confédération Africaine de Football (CAF) a choisi le stade de Japoma à Douala, pour accueillir la finale de la Ligue des champions, le 29 mai prochain.

Un joyau architectural

C’est officiel ! La finale de la Ligue des champions de la CAF va se dérouler le 29 mai prochain au Cameroun. En compétition avec le stade Mohamed V de Casablanca au Maroc et le stade de Rhadés en Tunisie, c’est le stade de Japoma qui a finalement été retenu par l’instance africaine du football.D’une capacité de 50 000 places avec un parking étalé sur 37 000 m2, le stade de Japoma a été construit dans la capitale économique du Cameroun. Il est pourvu de deux terrains d´entrainement d´une capacité de 1000 places chacun avec tribunes non couvertes ; un gymnase couvert d´une capacité de 2000 places assises offrant une possibilité d´accueillir simultanément deux compétitions (handball, volleyball, basketball, etc.…).Ce joyau architectural qui n’a pas encore été officiellement inauguré dispose aussi d’une piscine olympique (08 couloirs) de 1000 places assises, couverte avec différents bassins ; deux terrains de basketball non couverts ; deux terrains de volleyball non couverts ; quatre courts de tennis (deux en béton et deux en terre battues). Autant d’éléments qui ont fait la force du dossier camerounais face à la concurrence du Maroc et de la Tunisie.