Le cauchemar continue pour Umtiti

Troisième de Ligue 1 grâce à sa victoire contre Reims dimanche (1-0), Nantes réalise un étonnant début de saison. Mais Christian Gourcuff ne veut pas s’emballer.

Gourcuff est exigeant et réclame plus de maîtrise et plus de vitesse

Christian Gourcuff n’a jamais été connu pour céder à l’euphorie. Le bon début de saison de Nantes ne changera pas le Breton. Dimanche, les Canaris ont battu Reims à la Beaujoire (1-0), enchaînant au passage leur troisième succès d’affilée en championnat. Désormais troisième au classement, le FCN donne satisfaction à son entraîneur, qui refuse toutefois de s’emballer.C'est ce que j'apprécie le plus dans la situation actuelle.en conférence de presse dimanche après-midi. L’ancien coach de Rennes veut encore « des progrès dans le jeu » et a une idée bien précise de ce que ses joueurs peuvent améliorer.Content de la « bonne organisation », Christian Gourcuff reconnait que le match du jour « n’a pas atteint les sommets », sans doute en référence à la première période assez terne de Nantes et de Reims. Il réclame plus de maîtrise et de vitesse pour les prochains matchs de son équipe. « Globalement, il y a eu de l'application et de la rigueur, même si j'aurais souhaité plus de maîtrise dans les dix dernières minutes. On a une bonne organisation dans le secteur défensif., ce qui lui permet de se dégager », analyse le successeur de Vahid Halilhodzic. Il espère donc voir ses vœux exaucés dans un futur proche, et pourquoi pas dès vendredi sur la pelouse de Strasbourg , où les Canaris se déplaceront pour le compte de la 6eme journée de Ligue 1