Le cas Neymar divise Zinedine Zidane et Florentino Pérez au Real Madrid

Florentino Pérez n’a pas abandonné l’idée de recruter Neymar cet été et le président du Real Madrid maintient le contact avec Nasser Al-Khelaïfi, d’après Sport. Mais l’attaquant du PSG est déterminé à retourner au FC Barcelone et Zinedine Zidane n’est pas convaincu par l’opportunité de le recruter.

Le Real Madrid aidé par Nasser Al-Khelaïfi ?

Neymar résigné à rejoindre le Real fin août ?

La relation entre Florentino Pérez et Zinedine Zidane n’est décidément pas au beau fixe. En dehors des tensions autour de la gestion du cas Gareth Bale, les deux hommes forts du Real Madrid ne sont pas sur la même longueur d’ondes sur le dossier Neymar. Le quotidien catalan Sport assure ce vendredi que le président du club merengue n’a pas abandonné l’idée de recruter l’attaquant du PSG cet été. Intéressé par la star brésilienne depuis une décennie, Pérez voit ses envies d’ailleurs comme une opportunité à saisir absolument, pour ne pas laisser passer une chance possiblement unique.Mais le dossier apparaît très compliqué pour le Real Madrid. D’abord parce que l’ancien joueur de Santos est focalisé sur un retour au FC Barcelone et n’envisage le recordman de victoires en Ligue des Champions comme une option. Pas pour le moment, du moins. Ensuite parce que Zidane ne voit pas l’intérêt sportif de s’attacher les services de Neymar, en particulier après avoir déjà investi 100 millions d’euros pour recruter Eden Hazard pendant l’intersaison . Le principal atout de Pérez réside finalement dans la présence de Nasser Al-Khelaïfi à la tête du PSG. Il entretient de bonnes relations avec le dirigeant qatari et maintient le contact au sujet de Neymar. NAK a à cœur de ne pas satisfaire les désirs de son numéro 10, qui l’a vexé, et du FC Barcelone, avec qui les rapports sont conflictuels depuis des années. Nasser Al-Khelaïfi (PSG) et Florentino Pérez (Real Madrid)[/caption]Pérez estime que le temps pourrait jouer en sa faveur et pourrait revenir à la charge auprès du clan Neymar dans les derniers jours du Mercato estival, si un transfert vers le Barça n’est pas conclu d’ici là.Si le natif de Mogi das Cruzes n’envisage rien d’autres qu’un départ du PSG, alors l’option Real pourrait s’imposer d’elle-même. C’est tout ce qu’espère Pérez, même si Zidane préférerait que son président lui offre Paul Pogba , son ultime priorité de recrutement. Mais là, le temps est compté. Manchester United ne laissera pas partir le champion du monde au-delà du 8 août, date à laquelle le Mercato anglais fermera ses portes, rendant impossible le recrutement d’un remplaçant. Dans les prochaines semaines, tout sera question de timing au Real.