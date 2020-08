Le capitaine des Éperviers Serge Akakpo prend sa retraite

Le message puissant de Ronaldo

Après l'échec contre l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions et l'élimination cruelle des huitièmes de finale de la C1, des voix se sont levées annonçant le départ de Cristiano Ronaldo. Mais le quintuple Ballon d'Or a calmé les voix qui se sont élevés pour annoncer son départ et a affiché ses ambitions pour la saison à venir. Nommé à la tête de l'équipe première à la place de Maurizio Sarri, Andreas Pirlo a fait savoir qu'il compte sur CR7 pour son projet avec la Vieille Dame.Le joueur de 35 ans a publié un message fort sur Instagram où il évoque sa troisième saison avec la Juve. «Mon esprit et mon ambition n'ont jamais été aussi élevées», assure le double champion de la Serie A. «Buts, victoires, engagement, dévouement, professionnalisme. Avec toute ma force et l'aide précieux de tous mes coéquipiers et de tout le staff de la Juventus, nous travaillons encore une fois pour conquérir l'Italie, l'Europe et le monde», prévient Ronaldo. «battre des records, surmonter des obstacles, gagner des titres et atteindre les objectifs personnels. Faire mieux encore et encore. Aller plus haut et réussir tous les défis». L'ancien buteur du Real Madrid rêve ainsi de «tout gagner pour les supporters». Andrea Pirlo peut compter sur un Ronaldo super-motivé qui a empilé les records en Serie A la saison passée même s'il a perdu dans la course pour le titre du meilleur buteur face à Ciro Immobile. Pirlo peut également compter sur Paulo Dybala qui reste bien qu'il a été annoncé un temps sur le départ. L'objectif numéro un de la Juventus, qui domine le football Italien avec 9 titres de champions de rang reste la Ligue des Champions.