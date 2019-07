Le Cameroun peut encore une fois perdre l'organisation de la CAN 2021 !

Wolverhampton s'active sur le marché des transferts. Les Wolves sont sur le point de recruter l'espoir italien Patrick Cutrone. Le joueur du Milan AC est attendu pour passer sa visite médicale.

L'argent reçu dans le transfert de Cutrone sera réinvesti sur Rafael Leao par le Milan AC

Wolverhampton avait été une des bonnes surprises de la dernière saison de Premier League. Malgré son statut de promu, le club des West Midlands a terminé septième du championnat anglais et a même obtenu sa qualification pour la Ligue Europa. Un tel exploit avait été rendu possible par un recrutement important et intelligent durant l'été dernier. Pour rééditer ce genre de performances, l'équipe de Nuno Espirito Santo semble vouloir se baser sur la même stratégie. Jusque-là discret sur le marché des transferts, les Wolves ont officialisé ce samedi matin l'arrivée en prêt du Madrilène Jesus Vallejo . Et d'ici le début de la semaine prochaine, une nouvelle recrue pourrait arriver du côté du Molineux Stadium. Et pas n'importe qui : Patrick Cutrone Et le transfert du joueur de 21 ans pourrait être rapidement officialisé. D'après la Repubblica, il a quitté le stage américain du Milan AC pour rentrer en Europe et rejoindre l'Angleterre. Il est attendu en début de semaine prochaine pour passer sa visite médicale.L'international espoir italien a un potentiel énorme. En 2017-2018, pour sa première saison pleine chez les professionnels, il avait marqué 18 buts toutes compétitions confondues. De quoi redonner de l'espoir à San Siro après plusieurs années de galères. L'an passé, ses statistiques ont été en baisse mais son talent reste incroyable. A seulement 21 ans, il a déjà joué 90 matchs avec l'équipe première du Milan AC . Patrick Cutrone ne voulait d'abord pas partir.Marco Giampaolo lui a fait comprendre que son temps de jeu allait être limité dans l'ombre de Krzysztof Piatek . Et que le club lombard avait besoin de liquidités. Le départ du natif de Côme se fera contre 25 millions d'euros. Un beau chèque qui sera rapidement réinvesti, notamment sur le Lillois Rafael Leao . Le Milan AC s'en frotte déjà les mains. Wolverhampton aussi.