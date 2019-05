Le calendrier complet des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2019

Invité de l'émission « Le Vestiaire » sur RMC Sport ce lundi soir, Andy Delort a de nouveau déclaré sa flamme pour la sélection algérienne de football, et espère pouvoir disputer la prochaine CAN (21 juin - 19 juillet).

Delort : « La CAN ? Si je peux la faire, je serais le plus heureux au monde »

Désormais, son choix semble être plus que jamais clair. Ce lundi soir, sur RMC Sport, le Franco-Algérien Andy Delort était l'invité de l'émission « Le Vestiaire », en compagnie de ses coéquipiers à Montpellier Benjamin Lecomte, Ruben Aguilar et Vitorino Hilton., tout en expliquant son choix : « Ma mère est algérienne, mon grand-père, mon arrière-grand-père... c'est une décision dont j'ai discuté avec ma famille. J'ai choisi et j'en suis fier. La vie est compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que cela ne regarde personne. Mais parfois dans la vie, on apprend des choses, on se découvre un peu plus tard. Cela s'est passé comme ça et j'ai pris ma décision. C'est une décision personnelle, personne ne m'a appelé en fait. C'est moi qui ait décidé de faire les démarches pour y aller. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer pour l'Algérie et porter ce maillot. »Alors que se profile la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football 2019 (CAN), qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet prochains en Egypte, le pensionnaire du MHSC a donné son avis à ce sujet, tout en espérant pouvoir figurer dans la liste des 23 Algériens : «S'il faut attendre, pas de soucis, j'attendrais après la CAN. En tout cas, je pense pouvoir apporter. J'ai fait toutes les démarches possibles tout seul, cela m'a pris un peu de temps. Ça fait un moment que je ne pense qu'à ça. j'ai envie de mouiller le maillot. On connait mon caractère, sur le terrain je ne lâche rien. Si c'est pour mon pays, ça serait encore mieux... »