Le but exceptionnel de Moussa Wagué avec le Barça !

Selon L’Equipe, Radamel Falcao a rappelé à ses dirigeants sa volonté de rejoindre Galatasaray après la récente sortie de son vice-président Oleg Petrov. Dans le sens des arrivées, le robuste Guillermo Maripan devrait s’engager en provenance d’Alaves pour renforcer la charnière monégasque.

Maripan attendu à Monaco

« Il veut jouer la Ligue des champions. On comprend ses ambitions. Mais il est sous contrat et il faut respecter un contrat. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir des soucis ». Voilà comment Oleg Petrov, vice-président de l’AS Monaco, évoquait mercredi le dossier Radamel Falcao, annoncé partant depuis plusieurs semaines et d’accord avec Galatasaray pour un bail de trois ans. Une chose est claire :Malgré les arrivées de Wissam Ben Yedder et Islam Slimani, le club de la Principauté aimerait en effet conserver son buteur colombien. Mais le joueur de 33 ans, lui, est décidé à rejoindre la Turquie. Et n’a que peu goûté à la sortie de Petrov, à en croire les informations de L’Equipe.Le quotidien précise que l’ancien joueur de l’Atlético Madrid - sous contrat jusqu’en 2020 - regrette que ses dirigeants « n’aient pas respecté les accords initiaux » et qu’il a donc réaffirmé son souhait de quitter le navire ces dernières heures. Un rendez-vous pourrait d’ailleurs avoir lieu vendredi. En attendant de savoir si ce feuilleton se terminera en clash,Au milieu de terrain, le retour d’Adrien Silva est attendu sous peu. En charnière, c’est le nom de Guillermo Maripan qui est cité par le journal. Le robuste défenseur d’Alaves (23 matchs de Liga la saison dernière) fait l’objet de négociations depuis plusieurs jours entre les deux clubs et, du haut de ses 25 ans, pourrait découvrir son deuxième club européen depuis son arrivée sur le Vieux Continent en 2017. L’Equipe précise que l’agent du Chilien se montrait « très confiant » jeudi soir dans ce dossier.