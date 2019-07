Le Betis tient toujours la corde pour Fekir

D'après les informations de L'Equipe, le Betis Séville aurait une longueur d'avance sur Naples dans le dossier Nabil Fekir. Et pour cause : les Andalous auraient déjà formulé une offre à même de satisfaire Lyon.

Pour Naples, Fekir n'est qu'une roue de secours

« Son départ est très probable, il négocie son transfert, on ne sait pas quand on sera fixés mais, pour lui comme pour le club, le mieux serait que cela arrive le plus vite possible. » Comme Sylvinho l'a révélé il y a quelques jours, Nabil Fekir devrait, selon toute vraisemblance, poursuivre sa carrière loin de Lyon. Mais pour aller où ? Voilà la question à laquelle le champion du monde 2018 et ses représentants doivent trouver une réponse. Pour l'heure, deux pistes semblent plus crédibles que les autres : Naples et le Betis Séville. Sur le papier, le choix purement sportif ferait normalement pencher la balance en faveur des Azzurri, dauphins de la Juventus Turin la saison passée et qualifiés pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des Champions.Dans son édition de ce lundi, L'Equipe révèle en effet que les Sévillans auraient déjà formulé une offre qui entrerait en concordance avec les exigences de l'OL (25 millions d'euros environ, bonus inclus).Même s'il n'a fini que 10eme de Liga la saison passée et qu'il ne disputera donc pas de compétition européenne en 2019-20, le Betis aurait donc pris les devants grâce à une proposition concrète. Le Napoli n'en serait pas encore là. D'après le quotidien sportif, Carlo Ancelotti ne considérerait le milieu français que comme une seconde option, à n'activer qu'en cas d'échec dans les négociations concernant James Rodriguez . Quelle que soit sa destination finale, le Gone devrait donner une réponse définitive au cours de la semaine.