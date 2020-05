Le beau geste de Maradona pour les habitants de Buenos Aires

Pour son ancien entraîneur au PSG Unai Emery, Kylian Mbappé pourrait marquer définitivement l'histoire en rejoignant le Real Madrid.

Emery aimerait le voir au Real ou au Barça

Unai Emery sait de quoi est capable Kylian Mbappé pour l'avoir entraîné au PSG. Le technicien espagnol a même estimé que le champion du Monde pourrait se sentir à l'étroit du côté du Parc des Princes, alors que son contrat expire en 2022 et qu'il est annoncé avec insistance vers le Real Madrid, le club dont il est fan depuis de longues années.Au cours d'un entretien accordé à AS, Emery a évoqué le futur possible de Mbappé et n'a pas émis le moindre doute sur son talent.. Lui conseiller dans quel championnat jouer ? Quand j'étais en France, j'aimais qu'il soit là parce que j'ai aimé ça. Quand je suis allé en Angleterre, j'aurais aimé qu'il joue en Premier League. Et si je retourne en Espagne, je veux qu'il soit là, a assuré l'ancien coach d'Arsenal, qui a dirigé le FC Séville par le passé.Par ailleurs, Emery a jugé que Mbappé pourrait ne pas être totalement heureux avec le club de la capitale.Ecoutez, il y aura sûrement des choses au PSG qui vous combleront et peut-être d'autres pas, et il y aura peut-être le Real Madrid. Nous avons la chance d'avoir les deux meilleures équipes du monde, qui sont le Real Madrid et Barcelone, et je voudrais qu'elles continuent à avoir les meilleurs joueurs du monde. Et donc Kylian Mbappé.