Le Bayern prépare un énorme coup pour l'été prochain

Groupe A : Mali, Guinée, Namibie, Tchad

Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud

Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, Sao Tomé-et-Principe

Groupe D : RD Congo, Gabon, Angola, Gambie

Groupe E : Maroc, Mauritanie, Centrafrique, Burundi

Groupe F : Cameroun (Q), Cap-Vert, Mozambique, Rwanda

Groupe G : Egypte, Kenya, Togo, Comores

Groupe H : Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana

Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, eSwatini

Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée équatoriale

Groupe K : Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie

Groupe L : Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho

La crème du football africain se retrouve une nouvelle fois pour fêter ses grands talents. En effet, quatre mois après la clôture de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 , remportée par l', les éliminatoires de l’édition, qui aura lieu au pays des, débutent cette semaine à travers les quatre coins de l'Afrique. Au total,de qualification se disputeront entreetà l’issue desquels nous connaitrons l’identité des 24 nations qualifiées au plus grand événement sportif africain du millésime. Les deux premières journées de la phase de poules démarrent ce mercredi 13 novembre. Ci-après le programme complet groupe par groupe:Les Aigles du Mali et le Syli National de la Guinée, éliminés en huitièmes de finale de la CAN 2019, croisent le fer dès la première journée. Ce choc entre favoris donnera le ton d’une poule qui compte deux gros outsiders avec la Namibie et le Tchad, rescapés des préliminaires.Mercredi 13 novembre : Namibie – TchadJeudi 14 novembre : Mali – GuinéeDimanche 17 novembre : Guinée – NamibieDimanche 17 novembre : Tchad – MaliAbsent de l’édition 2019, le Burkina Faso entend retrouver la phase finale. Les Etalons, désormais coachés par le technicien local Kamou Malo, auront pour principal adversaire l’Ouganda, qui s’affirme comme une puissance montante.Mercredi 13 novembre : Burkina Faso – OugandaMercredi 13 novembre : Malawi – Soudan du SudDimanche 17 novembre : Ouganda – MalawiDimanche 17 novembre : Soudan du Sud – Burkina FasoLe Ghana, en pleine transition, et l’Afrique du Sud, quart-finaliste de la CAN 2019 après une masterclass tactique contre l’Egypte, seront les deux grands favoris du groupe, à condition de bien négocier les déplacements au Soudan et à Sao Tomé.Mercredi 13 novembre : Soudan – Sao Tomé-et-PrincipeJeudi 14 novembre : Ghana – Afrique du SudDimanche 17 novembre : Afrique du Sud – SoudanLundi 18 novembre : Sao Tomé-et-Principe – GhanaDésormais dirigés par Christian Nsengi, les Léopards entendent démarrer du bon pied face au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, désireux de reconquête après avoir manqué l’édition 2019. Il ne faudra pas à ces deux favoris négliger la valeureuse formation de l'Angola, brillante en Egypte, mais également la Gambie, décidée à se qualifier pour sa première phase finale.Mercredi 13 novembre : Angola – GambieJeudi 14 novembre : RD Congo – GabonDimanche 17 novembre : Gabon – AngolaLundi 18 novembre : Gambie – RD CongoVahid Halilhodzic a remplacé Hervé Renard sur son banc, mais le Maroc demeure ambitieux. Favoris de ce groupe, les Lions de l’Atlas ne devront pas sous-estimer les trois outsiders que sont la Mauritanie et le Burundi, qui ont joué cette année leur première CAN, et la Centrafrique, qui ambitionne de les imiter.Mercredi 13 novembre : Centrafrique – BurundiVendredi 15 novembre : Maroc – MauritanieMardi 19 novembre : Mauritanie – CentrafriqueMardi 19 novembre : Burundi – MarocDans cette poule, seule la nation la mieux classée, hormis le Cameroun, pays organisateur, sera qualifiée. le Cap-Vert a pour lui de meilleures performances récentes mais ne devra sous-estimer ni le Mozambique ni le Rwanda.Mercredi 13 novembre : Cameroun – Cap-VertJeudi 14 novembre : Mozambique – RwandaDimanche 17 novembre : Rwanda – CamerounLundi 18 novembre : Cap-Vert – MozambiqueMême si elle est passée à côté de "sa" CAN à domicile, l’Egypte reste la grande favorite de ce groupe également composé du Kenya, qui a changé de sélectionneur cet été, ainsi que du Togo et des Comores, qui sont restés fidèles au leur.Jeudi 14 novembre : Egypte – KenyaJeudi 14 novembre : Togo – ComoresLundi 18 novembre : Kenya – TogoLundi 18 novembre : Comores – EgypteChampionne d’Afrique, l’Algérie part grande favorite de cette poule qui lui réserve de longs déplacements en Afrique australe.Jeudi 14 novembre : Algérie – ZambieVendredi 15 novembre : Zimbabwe – BotswanaLundi 18 novembre : Botswana – AlgérieMardi 19 novembre : Zambie – ZimbabweFinaliste de l’édition 2019, le Sénégal de Sadio Mané mise sur la stabilité pour parvenir à ses fins en 2021. Sauf énorme surprise, ses adversaires se disputeront la seconde place qualificative. Avec un petit avantage pour la Guinée-Bissau, qui reste sur deux qualifications.Mercredi 13 novembre : Sénégal – CongoMercredi 13 novembre : Guinée-Bissau – eSwatiniDimanche 17 novembre : eSwatini – SénégalDimanche 17 novembre : Congo – Guinée-BissauLe sort a été facétieux avec la Tunisie. Les Aigles de Carthage affronteront en effet la Libye, qui recevait ces dernières années en… Tunisie et qui a également pour coach le Tunisien Faouzi Benzarti. Les partenaires de Youssef Msakni croiseront également le fer avec la Guinée équatoriale, qui les avait éliminés à la CAN 2015 grâce à un penalty controversé. La Tanzanie complète ce groupe.Vendredi 15 novembre : Tanzanie – Guinée équatorialeVendredi 15 novembre : Tunisie – LibyeMardi 19 novembre : Libye – TanzanieMardi 19 novembre : Guinée équatoriale – TunisieAmbitieux, les Eléphants de la Côte d’Ivoire devront assumer leur statut de favoris face à Madagascar, confronté au défi de la confirmation après sa magnifique CAN, au Niger et à l’Ethiopie, en difficulté ces dernières années.Samedi 16 novembre : Côte d’Ivoire – NigerSamedi 16 novembre : Madagascar – EthiopieMardi 19 novembre : Niger – MadagascarMardi 19 novembre : Ethiopie – Côte d’IvoireMontés sur la troisième marche du podium continental en Egypte, les Super Eagles paraissent au-dessus du lot dans ce groupe. Les hommes de Gernot Rohr devront se méfier de leur tendance au retard à l’allumage, face à un Bénin galvanisé par son quart de finale surprise cet été. Le Lesotho et la Sierra Leone feront office de grosses cotes.Mercredi 13 novembre : Nigeria – BéninMercredi 13 novembre : Sierra Leone – LesothoDimanche 17 novembre : Bénin – Sierra LeoneDimanche 17 novembre : Lesotho – Nigeria