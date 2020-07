Le Bayern Munich remporte la Coupe d’Allemagne avec un doublé de Lewandowski

Dans un live effectué sur les réseaux sociaux, Loïc Rémy est revenu sur son arrivée à Benevento en provenance de Lille. Un départ du LOSC qui en a surpris plus d'un.

« Le président m'a appelé mais c'était trop tard »

Un départ qui en a surpris plus d'un, jusqu'à son club de Lille, lui-même. Il y a seulement quelques jours, Loïc Rémy a fait ses valises et quitté le Nord, pour prendre la direction de Benevento, entraîné par Filippo Inzaghi et tout juste promu en Serie A italienne, en vue de la saison prochaine.Dans un premier temps, c'est une prolongation de deux ans chez les Dogues qui aurait été mise sur la table pour l'avant-centre. C'est ainsi que le footballeur de 33 ans, passé notamment par Lyon, Nice mais également Marseille, a notamment déclaré : « J'ai demandé un salaire au club, qui a été rejeté et le club m'a fait une autre proposition qui baissait mon salaire et j'ai accepté, une baisse conséquente. Mais en contrepartie, pour le manque à gagner on va dire, je demandais un bonus en cas de qualification en Ligue des Champions. »Lille aurait ensuite fait traîner les négociations mais pour Rémy, c'est surtout une phrase prononcée qu'il n'a pas acceptée : « Je ne vais pas citer de nom mais une personne du club a dit à mon agent : « Tu penses qu'à 33 ans il trouvera une meilleure offre ? » Je pense que ça a été l'erreur fatale, même si les renégociations auraient dû redémarrer plus tôt à mon avis et j'aurais accepté sans regarder. Quand j'ai entendu ça, j'y croyais mais je me suis dit c'est la loi du foot, accepte. »Tous ont été surpris par sa décision de les quitter : « J'arrive à l'entraînement et je suis le seul en civil. Je croise Jorko (Ikoné) et il me dit : « Tu fais quoi le vieux ? » Je lui ai dit : « Tonton il s'en va » et il était choqué. C'était un moment, je te dis pas qu'on a pleuré, mais ils ne s'y attendaient pas et je vais les remercier parce qu'on a passé deux années formidables, que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux. Quand le club a su que j'allais autre part, le président m'a appelé mais c'était trop tard. José (Fonte) m'a envoyé un message pour me dire « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » mais ça y est, c'était réglé. Franchement, au sein du club, ils diront que ça a été mal géré, ça a été un regret de la part de beaucoup de personnes. »