Le Bayern Munich prêt à passer à l’attaque pour Achraf Hakimi (Real Madrid/Dortmund)

Le staff sang et or ne pourra pas compter sur les services de l'attaquant Raed Fadaâ, touché à la cheville dimanche en championnat contre l'Avenir Sportif de Soliman, et qui doit marquer une pause d'une semaine. La nouvelle recrue, Youssef Abdelli, lui aussi blessé devant l'ASS devra rester au repos trois jours au maximum. Pour sa première titularisation avec l'EST, il a été touché dimanche à la tête à la 25e minute dans un choc avec Khemaies Maâouani, et a dû être transporté à l'hôpital. Autres forfaits samedi prochain: Khelil Chammam, Samah Derbali et Kwame Bonsu, L'arbitre de la rencontre Vita Club-EST sera le Burundais Pacifique Ndabihawenimana.