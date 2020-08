Le Bayern Munich étrille le FC Barcelone (8-2) !

Rudi Garcia n'a d'autre choix que d'y croire, à la veille de Man City - OL en Ligue des Champions.

"Jouer avec nos forces et annihiler les leurs"

"Aucun match perdu d'avance"

« L'appétit vient en mangeant ». Voici comment Rudi Garcia a introduit son discours en conférence de presse, à la veille du match contre Manchester City. ". On a envie de rester longtemps à Lisbonne, même si City est le grand favori de cette confrontation. Mais le début des quarts de finale a montré que les équipes favorites pouvaient être malmenées... ».Conscient que son équipe ne pourrait pas rivaliser sur le plan de la possession, l'entraîneur de l'OL ne compte pas faire de la figuration. "Il ne faudra pas laisser ce collectif nous poser des problèmes. On a regardé les rencontres post-confinement de City et les systèmes qui ont posé des problèmes. Mais ce n'est pas le système qui compte, c'est ce qu'on y met dedans, l'animation.»."Les résultats de l'OL face à City en 2018 ont montré qu'. Et ça leur a montré aussi les clés (pour un exploit). On doit exister avec le ballon et tout faire pour marquer. On doit être plus dangereux devant. On doit répondre collectivement à leurs individualités. Peu importe le système, ce qui est important c'est la volonté de mes joueurs", a insisté Rudi Garcia, avant de se projeter. « Ce serait historique d'avoir deux clubs français en demi-finale, il faut s'inspirer de ce qu'a fait le PSG ».