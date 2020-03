Le Bayern conforte son fauteuil de leader / Bundesliga (J25)

Auteur d'une grosse saison à Dortmund, Achraf Hakimi est revenu au micro de @Yassin_YN sur la double confrontation face au PSG, à trois jours du match retour décisif https://t.co/S0zviaadRb — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 8, 2020

Mais selon Achref Hakimi rien n’est encore joué. Le joueur du BvB s'attend à un match difficile « On devra refaire le même match qu’à l’aller, ce sera plus difficile qu’à la maison mais on doit défendre ensemble, lutter les uns pour les autres et, à la moindre occasion, marquer tout de suite, Ce sera la clé pour se qualifier au prochain tour." a avancé le marocain dans Téléfoot. Le joueur de 21 ans prêté au BvB par le Real Madrid sait que la tâche qui l'attend à Paris sera rude surtout face au duo Neymar-Mbappé : deux joueurs capables de renverser la vapeur. "Ce sont des joueurs qui aiment ce genre de match. Ils sont préparés pour ça. Mais sachez que de notre côté, on va faire le maximum pour qu’ils ne fassent pas un grand match", assure-t-il. Le Lion de l’Atlas craint certainement les deux joueurs du PSG mais affiche de la confiance puisque le BvB peut compter sur un Erling Haaland, stratosphérique pour franchir l’écueil parisien. « Quand tu as un attaquant comme lui, un buteur qui marque beaucoup, qui vit pour ça, ça aide énormément. On espère qu’il va continuer à marquer longtemps comme ça. Ça fait du bien à l’équipe et il a envie d’être le meilleur buteur de la compétition… On va se battre pour aller le plus loin possible. » a ajouté l’international marocain. Après une défaite 1-2, le Paris Saint Germain aura à cœur de renverser la vapeur. Le club parisien aura besoin d’une victoire étriquée 1-0 pour composter son billet pour les quarts de finale de la plus prestigieuse compétition européenne.A lire aussi sur Orange Football Club >> Ligue des Champions : Paris Saint Germain, les raisons d’y croire