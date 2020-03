Le Barça surveille Luiz Felipe (Lazio)

🌟 Ronaldinho remporte un tournoi de futsal organisé dans sa prison au Paraguay ! 🔥 Avec une énorme performance en finale ! pic.twitter.com/5OUBfDhkXC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 14, 2020

Amigos, esto es REAL 😳🔟 | Todo futbolero conoce esta jugada que hizo Ronaldinho en el partidito con los presos. ¡QUÉ MOMENTO PARA ESTAR VIVO! pic.twitter.com/i2DFkzRrZG — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) March 14, 2020

¿ALGUNA VEZ LO HABRÁN SOÑADO? Inédito vídeo de Ronaldinho Gaúcho jugando fútbol en la Agrupación Especializada pic.twitter.com/gChAI7E43A — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) March 14, 2020

Ronaldinho a été sacré champion du tournoi de Futsal de la prison où il est détenu au Paraguay. Victoire 11-2 en finale. Le Brésilien a marqué 5 buts et délivré 6 passes décisives, et a été élu Homme du match. 👏 Son équipe a remporté un cochon de 16 kg ! 🐷 pic.twitter.com/wberKDVXwj — Actu Foot (@ActuFoot_) March 14, 2020

Ronaldinho depuis son arrivée au FC Cárcel : 1 match 5 buts ⚽️ 6 passes décisives 🎯 De retour au haut niveau ? 🔥🔥 pic.twitter.com/OYRVmQZ6Jf — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 14, 2020

De toute façon, c'est Ronnie. Même dans cinquante ans, il organisera des tournois de foot dans sa maison de retraite et il passera des flip-flap à Papy Taffarel avant de marquer entre le bassin et le déambulateur. https://t.co/1J6UM7T9FI — SO FOOT (@sofoot) March 14, 2020

Non, il ne s’agit pas du scénario du film "" avecet. Cette incroyable histoire se passe réellement dans une prison auavec…en guest-star ! En effet, incarcéré depuis maintenant une semaine pour une sombre histoire de faux passeport , l’ancienne idole dua pu participer à un match organisé entre détenus. Vêtu d'un short à fleurs et d'un simple marcel, le génial auriverde au sourire permanent a comme à son habitude régalé l'assistance. Plusieurs codétenues ont eu l'honneur de taquiner le cuir à ses côtés. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, "" n'a rien perdu de son légendaire toucher de balle et de son déconcertant style chaloupé. Le Ballon d'or 2005 a ainsi permis à sa formation de remporter la rencontre par. Ses statistiques personnelles ?et le titre d'homme du match... Celui qui fêtera ses 40 ans dans une semaine avait certainement imaginé un autre contexte pour sa deuxième carrière de footballeur... l'appel pour une éventuelle libération a été rejeté vendredi par la justice paraguayenne. >> Paraguay: Ronaldinho va rester derrière les barreaux !