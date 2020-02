Le Barça avec Firpo et Semedo, Manolas aligné côté Naples

Le limogeage du successeur de Marc Wilmots intervient à quelques semaines de la double confrontation contre Madagascar, notamment les 23 et 31 mars prochain mars prochain, à l’occasion des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 prévue au Cameroun. Qui succédera à Ibrahim Kamara ? Tous les acteurs du ballon rond local s’interrogent sur l’identité du nouvel entraîneur de l’équipe de Côte d’Ivoire capable de remobiliser les Orange, Blanc et Vert avant leur duel face aux Barea Malgaches. Selon des sources proches de la maison de verre de Treichville, le dossier du recrutement du remplaçant de l’ex-coach de l’Entente sportive de Bingerville est géré par le président de l’institution fédérale, Sidy Diallo, tout comme ce fut le cas de son renvoi à l’amiable. Interrogé sur le nom du nouveau coach des champions d’Afrique 2015, un proche de l’enfant de Djékanou nous a confié : ‘’ J’avoue que le président ne communique pas sur la question. Je n’ai aucune information là-dessus. Ce que je sais, c’est que la nomination du successeur d’Ibrahim Kamara est imminente puisque la double confrontation contre Madagascar approche à grands pas’’, a-t-il confié. Pour l'instant , 4 noms sortent a répétition pour le remplacement de Kamara Ibrahim . Il s'agit notamment de Sébastien Desabre (actuel coach du Wydad AC) , Alain Giresse (ex sélectionneur de la Tunisie) , Paulo Duarté (ex sélectionneur du Burkina Faso) et Patrick Hesse (membre du staff des Eléphants).