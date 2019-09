Le Barça a supervisé Kalidou Koulibaly (Naples)

38 - Pierre-Emerick Aubameyang a marqué contre Aston Villa son 38e but en 55 matches de Premier League avec Arsenal. Canonnier @Aubameyang7 @Arsenal @OptaJean pic.twitter.com/L60HqHv5Pz — Camille Fischbach (@camfis77) 23 septembre 2019

Le coup franc direct d’Aubameyang pour donner l’avantage aux gunners ⚡️pic.twitter.com/ClKPN9G1mA — Arsenal FR (@Arsenal_FRA) 22 septembre 2019

Pierre Emerick Aubameyang lors de ses 16 deniers matchs : ⚽️16 BUTS 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/k0CJs3HvWT — Passion Football Club (@PassionFootClub) 22 septembre 2019

Le cyclonea encore sévi au "Royaume de sa Majesté" ! Auteur du but de la victoire, dimanche, face à 3-2 ), le canonnier gabonais des Gunners d’n’en finit plus d’affoler les compteurs avec désormais l’impressionnant total deinscrits lors de sespremiers matches de Premier League . A tel point qu’il faut remonter à l’exerciceet l’illustre Joe Baker pour trouver trace d’un attaquant d’Arsenal plus prolifique. L’international anglais comptait en effetaprès. Il convient de noter par ailleurs que le capitaine des "Panthères" du, avecen plus, est désormais impliqué dansdepuis son arrivée àen janvier 2018. Sur la même période, seul le double ballon d’or africain,, fait mieux (54) ! A lire aussi >> Buteurs africains en Europe: Nsamé en tête, Aubameyang sur le podium